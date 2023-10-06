В Одесі відремонтують Український театр за 8 мільйонів гривень

Одеський Український театр відреставрували два роки тому. Але обласна влада знову виділила 8 мільйонів на проведення там реставраційних робіт. Причому без конкурсу.

Про це стало відомо з інформації, розміщеної на порталі електронних закупівель Prozorro.

Виконавця робіт обрали фактично без конкурсу, оскільки конкурентів у переможця конкурсу на право ремонтувати театр не було. Тому компанії, яка буде виконавцем, навіть не довелося знижувати ставки, щоб заощадити державні гроші. Усі 7 мільйонів 716 тисяч гривень дістануться їй.

Хто освоїть кошти на ремонт Українського театру

Проводити реставрацію буде компанія “Буд-Еліт”. Саме з цим підрядником уклав договір ремонту Департамент капітального будівництва Одеської обласної військової адміністрації.

Працювати в Українському театрі для цього підприємства не в новинку – воно ж проводило там роботи до 2022 року. Причому у “Буд-Еліту” ще діє попередній контракт з ОВА на 17 мільйонів гривень, який також продовжили до 31 грудня 2023 року або поки компанія не виконає всі свої зобов’язання. Тобто насправді ремонт у театрі триває й досі.

Нагадаємо, що Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька відкрився після реставрації у 2021 році.

Але в березні цього року в театрі відбулася пожежа. Можливо, необхідність виділити ще гроші на ремонт пов’язана із ліквідацією наслідків займання.

До речі, була інформація, що директор Українського театру Юлія Пивоварова через це може бути звільнена, але їй таки вдалося залишитися на своїй посаді.

Раніше повідомлялося, що в Одеській обласній лікарні планується реконструювати вуличне освітлення за 12 мільйонів гривень.

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