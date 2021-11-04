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Где в Одессе сделать прививку от коронавируса?

Где в Одессе сделать прививку от коронавируса?

В Одессе продолжается вакцинация против коронавируса. Прививку можно получить ежедневно в центрах массовой вакцинации, а также в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) — то есть в поликлиниках.

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Так, с 20 октября ежедневно с 9.00 до 18.00 вакцинацию от коронавируса в Одессе проводят в местах массового пребывания граждан по таким адресам:

  • ТЦ Fontan Sky, переулок Семафорный, 4;
  • ТЦ DEPOt, улица Семена Палия, 125б;
  • ТРЦ City Center «Котовский», улица Давида Ойстраха, 32;
  • ТРЦ City Center, проспект Небесной Сотни, 2;
  • издательство «Черноморье», площадь Деревянко, 1;
  • международный аэропорт «Одесса», улица Центральный аэропорт, 2.

Также в будние дни в рабочее время вакцинироваться можно во всех центрах первичной медико-санитарной помощи:

  • ЦПМСП №2:
    улица М. Говорова, 26, тел. (063) 322-95-53;
  • ЦПМСП №3:
    Фонтанская дорога, 30/32, тел. (048) 788-97-04,
    Фонтанская дорога, 110, тел. (048) 700-06-73,
    улица Ильфа и Петрова, 63/1, тел. (048) 700-04-78,
    улица Ушакова, 9, тел. (048) 700-06-85,
    улица Ю. Геллера, 43, тел. (073) 268-39-53,
    улица Левитана, 62, тел. (048) 700-06-43,
    Люстдорфская дорога, 170, тел. (048) 700-06-47;
  • ЦПМСП №4:
    улица Ак. Филатова, 7а, тел. (048) 765-10-65,
    ул. Левитана, 62, тел. (048) 705-87-19, (048) 705-87-20;
  • ЦПМСП №5:
    улица Ак. Заболотного, 59/1,
    тел. (048) 750-50-81, (048) 788-79-25;
  • ЦПМСП №7:
    улица Атамана Чепиги, 54, тел. (048) 793-53-01,
    улица Ак. Воробьева, 5, тел. (048) 793-53-10,
    Балтская дорога, 40, тел. (048) 793-53-05,
    Хаджибейская дорога, 32, тел. (093) 462 03 16;
  • ЦПМСП №10:
    улица Житомирская, 2, улица Болгарская, 38,
    тел. (048) 740-71-43;
  • ЦПМСП №12:
    улица Пастера, 56, тел. (048) 705-34-28;
  • ЦПМСП №14:
    улица Торговая, 29/31, тел. (048) 726-55-10, (098) 632-28-33;
  • ЦПМСП №16:
    улица Ивана и Юрия Лип, 1,
    тел. (048) 740-73-55, (048) 740-73-60;
  • ЦПМСП №18:
    улица Героев обороны Одессы, 52,
    тел. (048) 755-03-60, (048) 755-03-57;
  • ЦПМСП №28:
    улица Давида Ойстраха, 7,
    тел. (048) 750-42-35.

Вакцинацию в Одессе проводят тремя препаратами: Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Какие документы нужны для вакцинации?

Для получения вакцины с собой обязательно нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если вы получаете вторую дозу вакцины, то необходимо предъявить загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе обустроят вакцинальный пункт в трамвае «Одиссей» и запустят вакцинальный автобус.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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