Где в Одессе сделать прививку от коронавируса?

В Одессе продолжается вакцинация против коронавируса. Прививку можно получить ежедневно в центрах массовой вакцинации, а также в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) — то есть в поликлиниках.

Так, с 20 октября ежедневно с 9.00 до 18.00 вакцинацию от коронавируса в Одессе проводят в местах массового пребывания граждан по таким адресам:

ТЦ Fontan Sky, переулок Семафорный, 4;

ТЦ DEPOt, улица Семена Палия, 125б;

ТРЦ City Center «Котовский», улица Давида Ойстраха, 32;

ТРЦ City Center, проспект Небесной Сотни, 2;

издательство «Черноморье», площадь Деревянко, 1;

международный аэропорт «Одесса», улица Центральный аэропорт, 2.

Также в будние дни в рабочее время вакцинироваться можно во всех центрах первичной медико-санитарной помощи:

ЦПМСП №2:

улица М. Говорова, 26, тел. (063) 322-95-53;

улица М. Говорова, 26, тел. (063) 322-95-53; ЦПМСП №3:

Фонтанская дорога, 30/32, тел. (048) 788-97-04,

Фонтанская дорога, 110, тел. (048) 700-06-73,

улица Ильфа и Петрова, 63/1, тел. (048) 700-04-78,

улица Ушакова, 9, тел. (048) 700-06-85,

улица Ю. Геллера, 43, тел. (073) 268-39-53,

улица Левитана, 62, тел. (048) 700-06-43,

Люстдорфская дорога, 170, тел. (048) 700-06-47;

Фонтанская дорога, 30/32, тел. (048) 788-97-04, Фонтанская дорога, 110, тел. (048) 700-06-73, улица Ильфа и Петрова, 63/1, тел. (048) 700-04-78, улица Ушакова, 9, тел. (048) 700-06-85, улица Ю. Геллера, 43, тел. (073) 268-39-53, улица Левитана, 62, тел. (048) 700-06-43, Люстдорфская дорога, 170, тел. (048) 700-06-47; ЦПМСП №4:

улица Ак. Филатова, 7а, тел. (048) 765-10-65,

ул. Левитана, 62, тел. (048) 705-87-19, (048) 705-87-20;

улица Ак. Филатова, 7а, тел. (048) 765-10-65, ул. Левитана, 62, тел. (048) 705-87-19, (048) 705-87-20; ЦПМСП №5:

улица Ак. Заболотного, 59/1,

тел. (048) 750-50-81, (048) 788-79-25;

улица Ак. Заболотного, 59/1, тел. (048) 750-50-81, (048) 788-79-25; ЦПМСП №7:

улица Атамана Чепиги, 54, тел. (048) 793-53-01,

улица Ак. Воробьева, 5, тел. (048) 793-53-10,

Балтская дорога, 40, тел. (048) 793-53-05,

Хаджибейская дорога, 32, тел. (093) 462 03 16;

улица Атамана Чепиги, 54, тел. (048) 793-53-01, улица Ак. Воробьева, 5, тел. (048) 793-53-10, Балтская дорога, 40, тел. (048) 793-53-05, Хаджибейская дорога, 32, тел. (093) 462 03 16; ЦПМСП №10:

улица Житомирская, 2, улица Болгарская, 38,

тел. (048) 740-71-43;

улица Житомирская, 2, улица Болгарская, 38, тел. (048) 740-71-43; ЦПМСП №12:

улица Пастера, 56, тел. (048) 705-34-28;

улица Пастера, 56, тел. (048) 705-34-28; ЦПМСП №14:

улица Торговая, 29/31, тел. (048) 726-55-10, (098) 632-28-33;

улица Торговая, 29/31, тел. (048) 726-55-10, (098) 632-28-33; ЦПМСП №16:

улица Ивана и Юрия Лип, 1,

тел. (048) 740-73-55, (048) 740-73-60;

улица Ивана и Юрия Лип, 1, тел. (048) 740-73-55, (048) 740-73-60; ЦПМСП №18:

улица Героев обороны Одессы, 52,

тел. (048) 755-03-60, (048) 755-03-57;

улица Героев обороны Одессы, 52, тел. (048) 755-03-60, (048) 755-03-57; ЦПМСП №28:

улица Давида Ойстраха, 7,

тел. (048) 750-42-35.

Вакцинацию в Одессе проводят тремя препаратами: Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Какие документы нужны для вакцинации?

Для получения вакцины с собой обязательно нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если вы получаете вторую дозу вакцины, то необходимо предъявить загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе обустроят вакцинальный пункт в трамвае «Одиссей» и запустят вакцинальный автобус.