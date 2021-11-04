Где в Одессе сделать прививку от коронавируса?

В Одессе продолжается вакцинация против коронавируса. Прививку можно получить ежедневно в центрах массовой вакцинации, а также в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) — то есть в поликлиниках.
Так, с 20 октября ежедневно с 9.00 до 18.00 вакцинацию от коронавируса в Одессе проводят в местах массового пребывания граждан по таким адресам:
- ТЦ Fontan Sky, переулок Семафорный, 4;
- ТЦ DEPOt, улица Семена Палия, 125б;
- ТРЦ City Center «Котовский», улица Давида Ойстраха, 32;
- ТРЦ City Center, проспект Небесной Сотни, 2;
- издательство «Черноморье», площадь Деревянко, 1;
- международный аэропорт «Одесса», улица Центральный аэропорт, 2.
Также в будние дни в рабочее время вакцинироваться можно во всех центрах первичной медико-санитарной помощи:
- ЦПМСП №2:
улица М. Говорова, 26, тел. (063) 322-95-53;
- ЦПМСП №3:
Фонтанская дорога, 30/32, тел. (048) 788-97-04,
Фонтанская дорога, 110, тел. (048) 700-06-73,
улица Ильфа и Петрова, 63/1, тел. (048) 700-04-78,
улица Ушакова, 9, тел. (048) 700-06-85,
улица Ю. Геллера, 43, тел. (073) 268-39-53,
улица Левитана, 62, тел. (048) 700-06-43,
Люстдорфская дорога, 170, тел. (048) 700-06-47;
- ЦПМСП №4:
улица Ак. Филатова, 7а, тел. (048) 765-10-65,
ул. Левитана, 62, тел. (048) 705-87-19, (048) 705-87-20;
- ЦПМСП №5:
улица Ак. Заболотного, 59/1,
тел. (048) 750-50-81, (048) 788-79-25;
- ЦПМСП №7:
улица Атамана Чепиги, 54, тел. (048) 793-53-01,
улица Ак. Воробьева, 5, тел. (048) 793-53-10,
Балтская дорога, 40, тел. (048) 793-53-05,
Хаджибейская дорога, 32, тел. (093) 462 03 16;
- ЦПМСП №10:
улица Житомирская, 2, улица Болгарская, 38,
тел. (048) 740-71-43;
- ЦПМСП №12:
улица Пастера, 56, тел. (048) 705-34-28;
- ЦПМСП №14:
улица Торговая, 29/31, тел. (048) 726-55-10, (098) 632-28-33;
- ЦПМСП №16:
улица Ивана и Юрия Лип, 1,
тел. (048) 740-73-55, (048) 740-73-60;
- ЦПМСП №18:
улица Героев обороны Одессы, 52,
тел. (048) 755-03-60, (048) 755-03-57;
- ЦПМСП №28:
улица Давида Ойстраха, 7,
тел. (048) 750-42-35.
Вакцинацию в Одессе проводят тремя препаратами: Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Какие документы нужны для вакцинации?
Для получения вакцины с собой обязательно нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если вы получаете вторую дозу вакцины, то необходимо предъявить загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе обустроят вакцинальный пункт в трамвае «Одиссей» и запустят вакцинальный автобус.