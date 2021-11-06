Коронавирус Одесской области 6 ноября: за сутки – более 2 тысяч больных

По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021 года, обстановка с коронавирусом COVID-19 в Одессе и Одесской области остается весьма напряженной: новых случаев заражения все больше. Не лучшим образом обстоят дела и в Украине в целом.

Коронавирус в Одесской области 6 ноября

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 5 ноября 2021 года, в Одесской области официально выявили 2 177 новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее их регистрировалось 1 648.

Таким образом, на сегодняшний день в Одесской области насчитывается уже 203 611 зараженных этим опасным вирусом.

Случаев смерти от COVID-19 за прошедшие сутки отмечено меньше по сравнению с предыдущим днем – 24 случая против 60 днем ранее. Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни скончались 4 302 жителя области.

По состоянию на утро субботы, успешно одолели коронавирус 414 жителей области (сутками ранее таковых было 898). Продолжают болеть 203 611 человек.

В целом с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 143 043 жителя Одесчины.

Коронавирус в Украине 6 ноября

За минувшие сутки, 5 ноября 2021 года, в Украине зарегистрировано 25 063 новых подтвержденных случая COVID-19 против 26 488 сутками ранее.

По официальным данным, всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 3 058 014 человек.

За сутки умерли 793 больных (сутками ранее – 696). Всего с начала пандемии в Украине от COVID-19 скончались 71 635 человек.

На утро 6 ноября, коронавирусную болезнь успешно одолели 11 817 украинцев (всего 2 504 236).

Как сообщалось, на утро пятницы, 5 ноября 2021 года, в Одесской области регистрировали 1648 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день самым эффективным способом защитить себя от коронавирусной болезни является вакцинация. Где в Одессе можно сделать прививку от COVID-19 “Одесская жизнь” рассказывала ЗДЕСЬ.

Другие материалы по теме: