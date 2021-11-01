Вакцина или естественный иммунитет: что лучше защищает от COVID-19?

Многие люди, которые переболели COVID-19, не хотят вакцинироваться. Они говорят, что естественный иммунитет защитит их от повторного заражения. Но действительно ли это так?

На эту тему есть несколько исследований. Давайте разберемся, что говорят ученые о проблеме иммунитета.

Насколько хорошо вакцины могут защищать организм?

Вакцины против COVID-19 обеспечивают более сильную защиту организма, чем иммунитет, полученный после выздоровления от коронавируса. Об этом говорится в новом исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC). В нем участвовало более 7 тысяч человек в 187 больницах.

Выяснилось, что у невакцинированных людей, которые переболели коронавирусом, вероятность заразиться COVID-19 повторно и попасть в больницу — в 5 раз выше, чем у полностью вакцинированных, которые до этого не болели. Речь идет именно о тяжелой форме протекания болезни, когда требуется госпитализация. Естественный иммунитет, полученный после выздоровления, хуже защищает от госпитализации при COVID-19, говорится в исследовании.

Директор CDC Рошель Валенски заявила, что это исследование подтверждает важность вакцин против COVID-19 — даже для тех, кто ранее переболел.

А как же исследование израильских ученых, что естественный иммунитет лучше?

Такое исследование действительно есть. Израильские ученые наблюдали за тремя группами людей:

получившие две дозы вакцины

переболевшие коронавирусом

переболевшие коронавирусом и получившие одну дозу вакцины

В результате исследования оказалось, что полностью вакцинированные люди намного чаще (почти в 13 раз) заражались COVID-19, чем переболевшие люди с естественным иммунитетом. Кроме того, выяснилось, что люди переболевшие коронавирусом и получившие одну дозу вакцины, лучше защищены от штамма Дельта.

Однако, в исследовании ничего не сказано об опасности заражения COVID-19. Никто точно не знает, как именно поведет себя иммунная система, когда в организм попадет вирус SARS-CoV-2. Будет ли болезнь протекать в легкой форме или потребуется госпитализация, прогнозировать сложно.

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В то же время, вакцинированные люди смогут избежать тяжелого течения болезни и смерти. Полагаться только на естественный иммунитет очень опасно, уверены многие эксперты по инфекционным заболеваниям.

Получается, что самый лучший иммунитет у тех, кто переболел, а потом вакцинировался?

Это одна из главных загадок пандемии. Исследователи в разных странах обнаружили интересный эффект. Если прививку получает человек, ранее переболевший COVID-19, то уровень его антител может достигнуть огромных значений. Такое явление называют гибридным иммунитетом.

Но это совсем не значит, что нужно специально заражаться коронавирусом. Ведь постковидный синдром никто не отменял. Даже если человек перенесет болезнь в легкой форме, то есть риск осложнений и побочных эффектов. Влияние COVID-19 на организм еще не до конца изучено.

Ученые продолжают выяснять влияние третьей дозы вакцины (бустерной) на формирование иммунитета близкого к гибридному. Есть исследование, что бустерная доза может дать людям, которые не болели COVID-19, максимальную защиту. Но пока рано делать выводы.

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Фото: science.org