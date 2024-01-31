Кто и за какие деньги будет восстанавливать главный собор Одессы

В ночь на 23 июля 2023 года в историческом центре города от попадания российской ракеты пострадал крупнейший храм Одессы — Спасо-Преображенский собор. Был поврежден потолок, разрушена алтарная часть и пробито два этажа вниз. Само здание является памятником истории местного значения, в соборе похоронены князь и княгиня Воронцовы. Храм является копией собора XIX века, который разрушила советская власть в 1936 году.

История повторяется: тогда храм был воссоздан на средства одесситов и сейчас собор, построенный Российской империей и поврежденный российской федерацией, восстанавливают горожане-благотворители, но на этот раз с помощью итальянцев.

Как восстанавливает собор епархия

Украинская православная церковь московского патриархата, к которой принадлежит собор, пытается минимизировать отношение разрушения здания к москве, отмечается в публикации Интенту.

Протоиерей Максимиан Погореловский сразу после ракетной атаки заявил на брифинге заявил, что единственная пострадавшая икона — Спас Нерукотворный, которую в 2010 году подарил патриарх Кирилл Гундяев.

«Она просто исчезла», — сказал он.

Сначала епархия собирала деньги на восстановления собора через БФ «Покров и милосердие». Но позже там основали благотворительный фонд «Митрополита Агафангела «Восстановление Спасо-Преображенского собора г. Одессы». Отчетностью фонд похвастаться не может, но раз в месяц в соцсетях епархии появляется видео, где показывается ход работ.

«Дорогие друзья, если будет возможность помочь на восстановительные работы в Спасо-Преображенском соборе г. Одессы, оставляем здесь реквизиты целевого фонда, который будет заниматься реставрационными работами», — говорится почти в каждом сообщении епархии.

Епархия, ссылаясь на оценку экспертов, настаивает, что на восстановление собора необходимо 5 млн долларов. Церковь активно собирает пожертвования хотя ее топ-представители как минимум не бедствуют.

«Так, архидиакон Андрей Пальчук, который первый комментировал «прилет» в собор, покупает iPhone 14 Pro Max (фото выложила в Facebook журналистка Елена Ротари, после чего Пальчук начал за нее «молиться»). «Центр публичных расследований» напомнил, что митрополиту Агафангелу дарят именные коньяки, а сам он любит очки марки Cazal LEGENDS 955″, — отмечает издание.

По состоянию на 19 ноября 2023 года епархия сообщила, что восстановлен главный купол, заказаны новые стеклопакеты, мозаика на входных дверях и сами двери, сделаны окна в куполе, крыша собора.

В декабре в епархии отчитались, что почти все окна установлены на свои места, приобретен лес для дальнейшего использования, 1700 кг меди для кровли, а также восстанавливается стена главного алтаря.

16 января 2024 года стало известно, что более 8 млн грн пошли на ремонт крыши, стен, перекрытия, окон и дверей.

«Сейчас в соборе проводятся различные строительные работы: восстанавливается стена, в которую попала ракета, вставлены окна, отремонтирована почти вся крыша, а также полностью налажено отопление в нижнем храме», — отмечают клирики.

23 января сообщалось, что закуплена медь для крыши, продолжается разбор завалов, вывоз строительного мусора после демонтажа стены в алтаре, куда попала ракета.

Что делает мэрия Одессы

Официально Одесская областная государственная администрация — департамент культуры предоставили разрешение на проведение неотложных ремонтно-противоаварийных работ 18 октября. После этого Департамент благоустройства городского совета предоставил разрешение на установку ограждения 23 октября.

Работы, как отмечается на заборе, проводит ООО «Стикон». Кстати, именно эта компания проводила работы по воссозданию собора в 1999-2010 годах — от раскопок до передачи готового объекта Одесской епархии УПЦ МП.

После демонтажа аварийно опасных участков в юго-восточной части планируется завершить восстановление несущей способности основных ограждающих конструкций и кровли в течение 2024 года, сообщили в мэрии.

«И здесь возникает вопрос — в каком виде восстановят храм? Потому что даже во времена первого воссоздания собора одесский архитектор и историк архитектуры Валентин Пилявский в книге «Архитектура Одессы» отмечал, что, хотя сооружение восстановили в том же месте и с соблюдением основных пропорций, новый храм — «все же лишь амбициозная внешняя оболочка, иллюстрирующая историческое здание», — пишет издание.

Как помогает Италия

11 августа офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявил, что правительство привлекло Миланскую триеннале и музей MAXXI в Риме для того, чтобы «собрать лучшие экономические, технические и культурные ресурсы, способные внести вклад в реставрацию Спасо-Преображенского собора». Кроме этого, своим опытом для разработки проекта восстановления стен и фресок поделятся итальянские реставрационные школы.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни пообещал, что над восстановлением собора будут работать лучшие итальянские архитекторы. Также к восстановлению культурного наследия Одессы присоединятся итальянский бизнес и культурные институты.

12 января 2024 года руководительница офиса ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески посетила собор. Она заявила, что правительство Италии выделит первый транш в 500 тысяч евро. Деньги должны перечислить до конца января на счета ЮНЕСКО.

Однако, до сих пор обещанные деньги не поступили.

«Вот и возникает главный вопрос — как же распределят помощь. Потому что пока что мы видим:

а) пиар от мэрии;

б) непрозрачную систему Московского патриархата.

Но кто серьезно будет отвечать за восстановление? Потому что подотчетность — именно то, на что акцентируют западные партнеры при предоставлении транша. Напрашивается вывод, что Одесса на этом фоне выглядит не совсем «ок», — пишет Інтент.

Второй вопрос. Собор не принадлежит городу. Он принадлежит Одесской епархии Московского патриархата. Это подтвердили в Департаменте культуры Одесского городского совета.