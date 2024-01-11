В Одессе ищут средства на восстановление разрушенной ракетой многоэтажки: дом может обвалиться

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Напомним, утро 29 декабря стало для одесситов ужасным и трагическим. Громкие взрывы раздавались во всем городе – российские ракеты атаковали жилые дома, родильные, учебные заведения.

Наиболее пострадал жилой дом в ЖК «Люксембург» на улице Средняя: ракета разрушила полностью 4-й этаж, частично разрушены еще несколько этажей.

К счастью, во время удара 29 декабря опорные конструкции дома выдержали, отметили в мэрии.

«Однако на данный момент этот объект – один из наиболее проблемных», — говорится в сообщении.

По информации экспертов, противоаварийные работы нужно провести как можно скорее, чтобы избежать обрушения дома.

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещание с участием профильных муниципальных служб и строителей.

Сумма, необходимая на восстановление дома, исчисляется десятками миллионов гривен и является неподъемной для ОСМД. Поэтому в мэрии инициировали проведение внеочередной сессии.

«Сейчас мы определяемся с нужной суммой. Параллельно будем искать другие источники софинансирования. Сделаем все возможное, чтобы помочь жильцам квартир и сохранить дом», – отметил мэр Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что 29 декабря – один из самых страшных дней в жизни спасателя Павла Харчевского , ведь он ехал на вызов к себе домой, где находились жена и 3-летняя дочь. Семья жила в доме, в который попала ракета.