В Одессе ищут средства на восстановление разрушенной ракетой многоэтажки: дом может обвалиться

Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Напомним, утро 29 декабря стало для одесситов ужасным и трагическим. Громкие взрывы раздавались во всем городе – российские ракеты атаковали жилые дома, родильные, учебные заведения.
Наиболее пострадал жилой дом в ЖК «Люксембург» на улице Средняя: ракета разрушила полностью 4-й этаж, частично разрушены еще несколько этажей.
К счастью, во время удара 29 декабря опорные конструкции дома выдержали, отметили в мэрии.
«Однако на данный момент этот объект – один из наиболее проблемных», — говорится в сообщении.
По информации экспертов, противоаварийные работы нужно провести как можно скорее, чтобы избежать обрушения дома.
Мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещание с участием профильных муниципальных служб и строителей.
Сумма, необходимая на восстановление дома, исчисляется десятками миллионов гривен и является неподъемной для ОСМД. Поэтому в мэрии инициировали проведение внеочередной сессии.
«Сейчас мы определяемся с нужной суммой. Параллельно будем искать другие источники софинансирования. Сделаем все возможное, чтобы помочь жильцам квартир и сохранить дом», – отметил мэр Одессы.
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