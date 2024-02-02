В Одесі почали відновлювати ЖК «Люксембург», у який влучила російська ракета

Як видно на фото, які оприлюднила «Думська», робітники зміцнюють несучі конструкції, щоб стабілізувати будівлю та розпочати відновлювальні роботи.

Попередньо будівельники прогнозують, що на стабілізацію висотки піде 2-3 тижні. А щоб повністю відновити житловий комплекс, знадобиться приблизно 10 місяців.

На позачерговій сесії міськради, що відбулася 17 січня, на відновлення ЖК виділили 42 млн грн., з яких 7 млн грн. – саме на першочергові протиаварійні роботи.

Нагадаємо, вранці 29 грудня 2023 року Україна пережила масовану ракетну атаку рашистів. В Одесі найбільше постраждала житлова висотка у ЖК «Люксембург» на вулиці Середній: ракета повністю зруйнувала 4-й поверх, також було частково зруйновано ще кілька поверхів. Загинули 3 людей.

Як зазначали в мерії, в момент удару опорні конструкції будинку витримали, але було висловлено побоювання, що будинок під загрозою обвалення, і необхідно терміново провести протиарійні роботи.

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