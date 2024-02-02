В Одесі почали відновлювати ЖК «Люксембург», у який влучила російська ракета

В Одесі розпочалися протиаварійні роботи на секції житлового комплексу «Люксембург» на Молдаванці. Нагадаємо, цей ЖК постраждав внаслідок влучення російської ракети 29 грудня 2023 року.
Як видно на фото, які оприлюднила «Думська», робітники зміцнюють несучі конструкції, щоб стабілізувати будівлю та розпочати відновлювальні роботи.
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Попередньо будівельники прогнозують, що на стабілізацію висотки піде 2-3 тижні. А щоб повністю відновити житловий комплекс, знадобиться приблизно 10 місяців.
На позачерговій сесії міськради, що відбулася 17 січня, на відновлення ЖК виділили 42 млн грн., з яких 7 млн грн. – саме на першочергові протиаварійні роботи.
Нагадаємо, вранці 29 грудня 2023 року Україна пережила масовану ракетну атаку рашистів. В Одесі найбільше постраждала житлова висотка у ЖК «Люксембург» на вулиці Середній: ракета повністю зруйнувала 4-й поверх, також було частково зруйновано ще кілька поверхів. Загинули 3 людей.
Як зазначали в мерії, в момент удару опорні конструкції будинку витримали, але було висловлено побоювання, що будинок під загрозою обвалення, і необхідно терміново провести протиарійні роботи.
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