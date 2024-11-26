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В Одессе начали ремонт на спуске Виталия Блажко: движение перекрыто, разбирают трамвайные пути

В Одессе начали ремонт на спуске Виталия Блажко: движение перекрыто, разбирают трамвайные пути

На спуске Виталия Блажко (бывший Маринеско) рабочие начали демонтаж трамвайной линии. После укрепления склона пути восстановят.

О том, что спуск, связывающий центр Одессы с Пересыпским районом, начал проседать, заговорили в прошлом году. На некоторых жилых домах появились трещины, деформировались рельсы трамвайных путей.

ремонт спуска Блажко Маринеско

Из-за этого пришлось проводить срочные работы по укреплению стен домов и остановить движение трехсекционных трамваев. После проведения исследовательски работ, городские власти пришли к выводу, что склон необходимо срочно укрепить.

Для этого придется временно демонтировать рельсы. Мы уже рассказывали, как на это время изменятся маршруты трамваев №3 и №7, а также ряда городских маршруток.

ремонт спуска Блажко Маринеско

Работы начались, как и заявляли в мэрии 23 ноября. Рабочие начали демонтировать плитку, которой вымощены трамвайные пути. Автомобильное движение на это время тоже перекрыли.

Ремонт дренажной системы на спуске должен закончится до 31 мая 2025 года, а ремонт в целом — до 31 декабря следующего года.

После этого появится возможность запустить трехсекционные трамваи по маршруту №7 “Север-Юг”, который связывает наиболее удаленные друг от друга жилмассивы Таирова и Котовского между собой и с центром города.

ремонт спуска Блажко Маринеско

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