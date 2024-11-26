В Одессе начали ремонт на спуске Виталия Блажко: движение перекрыто, разбирают трамвайные пути

На спуске Виталия Блажко (бывший Маринеско) рабочие начали демонтаж трамвайной линии. После укрепления склона пути восстановят.
О том, что спуск, связывающий центр Одессы с Пересыпским районом, начал проседать, заговорили в прошлом году. На некоторых жилых домах появились трещины, деформировались рельсы трамвайных путей.
Из-за этого пришлось проводить срочные работы по укреплению стен домов и остановить движение трехсекционных трамваев. После проведения исследовательски работ, городские власти пришли к выводу, что склон необходимо срочно укрепить.
Для этого придется временно демонтировать рельсы. Мы уже рассказывали, как на это время изменятся маршруты трамваев №3 и №7, а также ряда городских маршруток.
Работы начались, как и заявляли в мэрии 23 ноября. Рабочие начали демонтировать плитку, которой вымощены трамвайные пути. Автомобильное движение на это время тоже перекрыли.
Ремонт дренажной системы на спуске должен закончится до 31 мая 2025 года, а ремонт в целом — до 31 декабря следующего года.
После этого появится возможность запустить трехсекционные трамваи по маршруту №7 “Север-Юг”, который связывает наиболее удаленные друг от друга жилмассивы Таирова и Котовского между собой и с центром города.
Читайте также:
- В Одессе вернут 18-й трамвай и продлят его маршрут
- Проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе подорожает почти в два раза
Фото пользователя ресурса alltransua.com с ником President07