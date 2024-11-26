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В Одесі розпочали ремонт на узвозі Віталія Блажка: рух перекрито, розбирають трамвайні колії

В Одесі розпочали ремонт на узвозі Віталія Блажка: рух перекрито, розбирають трамвайні колії

На узвозі Віталія Блажка (колишній Марінеско) робітники почали демонтаж трамвайної лінії. Після зміцнення схилу та влаштування дренажної системи колії відновлять.

Про те, що спуск, який пов’язує центр Одеси з Пересипським районом, почав просідати, заговорили минулого року. На деяких житлових будинках з’явилися тріщини, деформувалися рейки трамвайних колій.

ремонт спуска Блажко Маринеско

Через це довелося проводити термінові роботи зі зміцнення стін будинків і зупинити рух трьохсекційних трамваїв. Після проведення дослідницьких робіт, міська влада дійшла висновку, що схил необхідно терміново зміцнити.

Для цього доведеться тимчасово демонтувати рейки. Ми вже розповідали, як на цей час зміняться маршрути трамваїв №3 і №7, а також низки міських маршруток.

ремонт спуска Блажко Маринеско

Роботи розпочалися, як і заявляли у мерії 23 листопада. Робітники почали демонтувати плитку, якою вимощені трамвайні колії. Автомобільний рух на цей час теж перекрили.

Ремонт дренажної системи на спуску має закінчитися до 31 травня 2025 року, а ремонт загалом – до 31 грудня наступного року.

Після цього з’явиться можливість запустити трисекційні трамваї за маршрутом №7 “Північ-Південь”, який пов’язує найбільш віддалені один від одного житлові масиви Таїрова і Котовського між собою та з центром міста.

ремонт спуска Блажко Маринеско

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