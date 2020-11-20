В Одессе на Академической снесли незаконный забор (видео) (фото)

Ситуация с захватом территории двора многоэтажки на Академической, 11 перешла в новую фазу – протестующие снесли незаконный забор.

“Одесская жизнь” сняла видео с места событий.

Как видно на видео, забор защищали полицейские и титушки.

Подробности произошедшего уточняются.

На место прибыли силовики, которые перекрыли улицу Говорова. Полиция пыталась задерживать людей, которые сломали незаконный забор. При этом кто именно снес забор, на данный момент уточняется. Но как стало известно, на месте событий присутствовал активист Дмитрий Ганул.

Позже улицу Говорова разблокировали.

Сейчас полицейские что-то ищут на огороженной территории. По их словам, ищут гильзы.

Напомним, противостояние на улице Академической в Одессе продолжается уже третий день после того как неизвестные захватили и окружили строительным забором часть двора и начали уничтожать там зеленую зону. На данный момент территория двора фактически зачищена от деревьев.

Сегодня у здания областного главка полиции на Еврейской прошла акция протеста против бездействия полиции. Участники акции подписали обращение с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые бездействовали в этой ситуации, в частности, когда вечером 19 ноября “титушки” избили одного из противников захвата территории.

Напомним, вечером 19 ноября контролирующие захват “титушки” избили местного жителя, все происходило на виду полицейских, которые не вмешались в ситуацию.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что в среду, 18 ноября, неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники. Спустя некоторое время сюда также прибыли люди спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться, прибывшие на участок бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались.

Жильцы также рассказали, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.