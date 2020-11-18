Стройка вместо деревьев, титушки и шокированные жильцы: что происходит в Одессе на Академической? (фото) (видео)

В Одессе неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники.

О произошедшем «Одесская жизнь» уже писала. Подробности узнавал наш корреспондент.

По словам жильцов дома, сегодня около 10 часов утра сюда приехала строительная бригада и грузовик с металлическими пластинами для установки забора. Спустя некоторое время сюда также прибыли 15-20 человек спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться.

«Все произошло в считанные минуты. Когда установили ограждения, я услышала звуки пилы, видимо, начали спиливать кусты. Титушки, которые охраняли стройку, не представились и только грубили», – рассказывает очевидца событий Марина.

Жильцы также сообщили, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений, однако при вмешательстве полиции незаконные работы тогда удалось остановить.

По словам главы объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) Ирины Башкировой, несмотря на несогласие всех жильцов, после выборов Гайдукович вновь взялся реализовывать свой замысел.

«Он сразу сказал, что купил квартиру под офис. В обмен на наше согласие, он хотел благоустроить общественный тротуар рядом с домом. Мы отказались, а в ответ загородил лишь зеленую зону, которая принадлежит ОСМД», – отмечает женщина.

Согласно схеме благоустройства, которую Гайдукович показывал жителям в марте, вместо зеленой зоны здесь должна была разместиться пристройка в 140 квадратных метров, прилегающая как раз к 67-й квартире.

Прибывшие на участок две бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались. Они побеседовали с очевидцами и представителем самого собственника. Оказалось, что есть лишь документы на благоустройство территории за забором, как, собственно, и обещал ранее Станислав Гайдукович, а вот на строительство и спил деревьев на придомовом палисаднике не было.

На вопрос, почему при отсутствии бумаг стражи порядка бездействуют, полицейские ответили, что ждут указаний высших рангов.

Позже на участок прибыли члены различных общественных организаций, которые также пытались остановить незаконную стройку. Лидер движения «Зеленый лист» Станислав Балинский, который одним из первых поделился информацией в сети, говорит, что неизвестные люди, возможно, являются бойцами учреждения «Муниципальная стража». Также не исключено, что это представители охранной компании «Зевс».

В самой квартире находились нанятые рабочие. По их словам, они лишь выполняют заказ и не знают всех подробностей происходящего.

Сам Гайдукович комментариев не дает и на телефонные звонки не отвечает.

На данный момент жители дома составили коллективное заявление в полицию по факту незаконного «благоустройства».

Позже ситуацию прокомментировал еще действующий, но не избранный депутат Одесского горсовета Вадим Подгородинский. По его словам, сегодня с утра «группа неизвестных лиц в масках осуществила установку металлического забора от торца дома (придомовая территория ОСМД «Одесса-11») до разрушенного асфальтного покрытия тем же субъектом под видом благоустройства территории».

Также Подгородинский отметил, что данный вопрос находится на контроле профильных служб горсовета более полугода.

«Как результат – после оглашения результатов выборов наблюдаем самовольный захват территории без соответствующего разрешения данного ОСМД и при уклонении от градостроительных условий и ограничений. Подчеркиваю, что это грубое нарушение прав и интересов жителей дома, а именно собственников ОСМД «Одесса 11», куда смотрят правоохранительные органы? Сегодня в Одессе можно застраивать все, по щучьему велению, без соответствующей разрешитель документации?» – вопрошает в Facebook депутат.

Он также пообещал совместно с общественниками и активистами сделаем все, чтобы не допустить незаконного строительства.

Опубликовано Вадимом Подгородинским Среда, 18 ноября 2020 г.

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