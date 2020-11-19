Продолжение следует: в Одессе на Академической пилят деревья и копают фундамент под незаконную пристройку (фото) (видео)

Как сообщают очевидцы, прямо сейчас здесь пилят деревья и копают фундамент под пристройку к дому.

Жильцы дома также опубликовали фото с места событий.

Видео от жильцов дома:

Стрим от Владислава Балинского:

Напомним, вчера, 18 ноября, неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники. Спустя некоторое время сюда также прибыли 15-20 человек спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться. При этом прибывшие на участок две бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались.

Жильцы также сообщили, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений, однако при вмешательстве полиции незаконные работы тогда удалось остановить.

Позже в ситуацию вмешался еще действующий депутат Одесского горсовета Вадим Подгородинский. Он пообещал совместно с общественниками и активистами сделаем все, чтобы не допустить незаконного строительства.