“Титушки” и протесты: на Академической в Одессе продолжается захват территории, активисты митингуют у полиции (фото, видео, обновлено)

Противостояние продолжается третий день, после того как неизвестные захватили и окружили строительным забором часть двора и начали уничтожать там зеленую зону. На данный момент территория двора фактически зачищена от деревьев, как это видно на фото.

Тем временем активисты проводят акцию протеста против бездействия полиции в этой ситуации. Они протестуют у здания областного главка полиции на Еврейской. Как передает с митинга корреспондент “Одесской жизни”, участники подписали обращение с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые бездействовали в этой ситуации, в частности, когда вечером 19 ноября “титушки” избили одного из противников захвата территории.

Также в ситуацию вмешался народный депутат Алексей Леонов, который направил уже три запроса о происходящем на Академической.

Напомним, вечером 19 ноября контролирующие захват “титушки” избили местного жителя, все происходило на виду полицейских, которые не вмешались в ситуацию.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в среду, 18 ноября, неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники. Спустя некоторое время сюда также прибыли люди спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться, прибывшие на участок бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались.

Жильцы также сообщили, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.

Видео: Иван Мягченков

Фото Ивана Мягченкова и жителей дома на Академической, 11 в Одессе