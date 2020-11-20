Новости Одессы и Одесской области

“Титушки” избили человека: в Одессе пройдет акция протеста против бездействия полиции

“Титушки” избили человека: в Одессе пройдет акция протеста против бездействия полиции

Одесские активисты анонсировали акцию протеста у здания областного главка Национальной полиции. Она состоится с 12:00 до 14:00 сегодня, 20 ноября. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Поводом послужили события на ул. Академической, 11, где произошел захват части двора многоэтажного жилого дома. Контролирующие захват “титушки” избили местного жителя, все происходило на виду полицейских, которые не вмешались в ситуацию.

“Мы выражаем возмущение бездействием полиции на ул. Академической/Пионерской, где 18 и 19 ноября происходило уничтожение придомовой зеленой зоны под застройку. 19 ноября на глазах у полицейских титушки избили местного жителя. После чего полицейские задержали эколога и журналиста Владислава Балинского, зафиксировавшего нападение и бездействие полиции”, – сообщили организаторы акции протеста.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в среду, 18 ноября, неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники. Спустя некоторое время сюда также прибыли люди спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться, прибывшие на участок бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались.

Жильцы также сообщили, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить