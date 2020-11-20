“Титушки” избили человека: в Одессе пройдет акция протеста против бездействия полиции

Одесские активисты анонсировали акцию протеста у здания областного главка Национальной полиции. Она состоится с 12:00 до 14:00 сегодня, 20 ноября.

Поводом послужили события на ул. Академической, 11, где произошел захват части двора многоэтажного жилого дома. Контролирующие захват “титушки” избили местного жителя, все происходило на виду полицейских, которые не вмешались в ситуацию.

“Мы выражаем возмущение бездействием полиции на ул. Академической/Пионерской, где 18 и 19 ноября происходило уничтожение придомовой зеленой зоны под застройку. 19 ноября на глазах у полицейских титушки избили местного жителя. После чего полицейские задержали эколога и журналиста Владислава Балинского, зафиксировавшего нападение и бездействие полиции”, – сообщили организаторы акции протеста.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в среду, 18 ноября, неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники. Спустя некоторое время сюда также прибыли люди спортивного телосложения, которые контролировали весь процесс и не давали жильцам вмешаться, прибывшие на участок бригады патрульной полиции в происходящее особо не вмешивались.

Жильцы также сообщили, что хозяин квартиры №67 на первом этаже, Станислав Гайдукович, хочет сделать пристройку к дому, чтобы таким образом переоборудовать жилье под офис. Весной этого года он уже проводил масштабную вырубку зеленых насаждений. Тогда незаконные работы удалось остановить. Но после проведения местных выборов они продолжились.

Так, вечером в четверг, 19 ноября, на Академической начали пилить деревья и копать фундамент под пристройку к дому. В знак протеста жители дома перекрывали дорогу на улице Говорова.