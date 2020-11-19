В Одессе на Академической избивали людей – полиция не вмешивалась (видео)

Сегодня, 19 ноября, в Одессе неизвестные, представляющие интересы незаконного застройщика территории возле дома №11 на улице Академической, избивали местных жителей, протестующих против беспредела.

Об этом сообщил очевидец события, глава экологической общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Как представлено на опубликованном Балинским видео, массовая драка началась когда неизвестный в черном набросился на парня, сорвавшего с забора баннер горсовета о якобы «благоустройстве» территории.

Показательно, что присутствующие на месте полицейские не вмешивались в ситуацию, что вызвало возмущение как жильцов, так и автора стрима.

«Ну, это просто беспредел. Они же скажут потом, что никаких противоправных действий не было совершено», – говорит Балинский.

Он также подчеркивает, что речь идет не о проведении благоустройства территории, а о захвате земельного участка.

Смотреть с 7:40. Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика: