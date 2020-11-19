Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Академической избивали людей – полиция не вмешивалась (видео)

Сегодня, 19 ноября, в Одессе неизвестные, представляющие интересы незаконного застройщика территории возле дома №11 на улице Академической, избивали местных жителей, протестующих против беспредела.

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Об этом сообщил очевидец события, глава экологической общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Как представлено на опубликованном Балинским видео, массовая драка началась когда неизвестный в черном набросился на парня, сорвавшего с забора баннер горсовета о якобы «благоустройстве» территории.

Показательно, что присутствующие на месте полицейские не вмешивались в ситуацию, что вызвало возмущение как жильцов, так и автора стрима.

«Ну, это просто беспредел. Они же скажут потом, что никаких противоправных действий не было совершено», – говорит Балинский.

Он также подчеркивает, что речь идет не о проведении благоустройства территории, а о захвате земельного участка.

Смотреть с 7:40. Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика:

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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