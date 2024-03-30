В Одессе хотят переименовать улицы Пушкинскую, Бунина и Жуковского: из-за чего скандалили в горсовете

Как пишет издание «Думская», идея переименовать три центральные улицы, следом за которой также последовало и обсуждение «наболевшей темы» – смены топонима Екатерининской улицы вызвала весьма бурную дискуссию среди членов комиссии.

Стоит отметить, что изначально в повестке дня заседания комиссии, состоявшегося 28 марта, таких пунктов не было. Однако обсуждение инициировал краевед Александр Бабич, который поинтересовался у коллег: «Сколько еще можно терпеть имперские названия в центре города?»

Бабич предложил вернуть Пушкинской историческое название – Итальянская. По его мнению, это особенно подходящее название, тем более что с недавних пор на этой улице находится почетное консульство Итальянской Республики.

Улицу Бунина историк предлагает вернуть старое название – Полицейская. Таким образом, отметил Бабич, можно увековечить память полицейских, погибших защищая Украину, в том числе недавно убитого российской ракетой командира одесского штурмового полка «Цунами» Александра Гостищева.

А улицу Жуковского краевед решил назвать именем Леси Украинки, поскольку поэтесса жила там некоторое время. Но идея показалась членам комиссии самой слабой. Директор городского департамента культуры Иван Липтуга предложил следовать логике и также вернуть улице историческое название – Почтовая.

А некоторые члены комиссии, например, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Игумения Серафима (Надежда Шевчик) яростно отстаивали имя Пушкина. Священнослужительница указала на то, что якобы проводила опрос среди своих подписчиков в «Фейсбуке», и большинство из них высказались против переименования этой улицы.

В разгаре дискуссии Серафима воскликнула, что не понимает, зачем «трогать Пушкина», если пока что не решен вопрос с переименованием Екатерининской улицы, чем невольно вывела дискуссию на новый уровень: члены комиссии действительно начали обсуждать смену названия Екатерининской улицы.

Иван Липтуга пытался охладить страсти коллег, заявив, что вообще выступает против переименований в центре города, поскольку это якобы «нарушает охранный статус ЮНЕСКО». Но его оппоненты парировали, что наоборот хотят вернуть этим улицам их исконные топонимы.

В итоге всем стало понятно, что принять сходу такие судьбоносные решения все равно не удастся и решили вынести эти обсуждения на отдельное заседание, дата которого на данный момент неизвестна.

«Скорей всего, членам комиссии придется обсуждать их еще не один раз», – полагает «Думская».

Как сообщалось ранее, 28 марта 2024 года историко-топонимическая комиссия согласовала новые имена для проспекта Гагарина, Красного сквера и еще 8 улиц.

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Фото: Культурометр