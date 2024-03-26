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В Одессе переименовали пять улиц в честь героев Украины: какие именно (видео)

Решение о переименовании пяти улиц Одессы в честь Героев Украины, которые отдали свои жизни за независимость страны принял 25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов. Переименование улиц приурочено к ряду значимых исторических дат. Об этом сообщает одесский горсовет.

— Согласно Закону Украины о деколонизации, в Одессе проходит переименование ряда улиц. Городским советом выдержаны требования Закона и других нормативно-правовых актов — в частности, и установленные сроки. Все переименования рассматриваются историко-топонимической комиссией — совещательным органом при исполкоме Одесского городского совета, который создан решением Исполкома именно для решения этих вопросов. В ее составе — историки, краеведы, общественные деятели. Люди, которые пользуются уважением в обществе. И, конечно, все переименования проходят процедуру обсуждения с общественностью, — рассказал городской голова Геннадий Труханов.

Какие улицы в Одессе переименованы в честь Героев Украины

В честь героев, погибших, защищая независимость и суверенитет Украины переименованы следующие улицы в Одессе:

  • улицу Генерала Бочарова переименовано в честь мастер-сержанта СБУ Вячеслава Бувалкина;
  • улицу Махачкалинскую переименовано в честь Виталия Блажко, который здесь жил и ходил в школу;
  • улицу Каманина переименовано в честь Валерия Самофалова;
  • улицу Марии Демченко переименовано в честь Дениса Максишко;
  • улицу Якутскую переименовано в честь Игоря Бедзая.

Все переименования рассматриваются Историко-топонимической комиссией при Исполнительном комитете Одесского городского совета. В ее состав входят историки, краеведы, общественные деятели. Все переименования предварительно проходят процедуру обсуждения с общественностью.

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