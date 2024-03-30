В Одесі хочуть перейменувати вулиці Пушкінську, Буніна та Жуковського: через що скандалили у міськраді

Як пише видання «Думська», ідея перейменувати три центральні вулиці, слідом за якою також було і обговорення «наболілої теми» – зміни топоніму Катерининської вулиці викликала дуже бурхливу дискусію серед членів комісії.

Варто зазначити, що спочатку на порядку денному засідання комісії, яке відбулося 28 березня, таких пунктів не було. Однак обговорення ініціював краєзнавець Олександр Бабич, який поцікавився у колег: «Скільки ще можна терпіти імперські назви у центрі міста?»

Бабич запропонував повернути Пушкінській історичну назву – Італійську. На його думку, це особливо відповідна назва, тим більше, що з недавніх пір на цій вулиці знаходиться почесне консульство Італійської Республіки.

Вулицю Буніна історик пропонує повернути стару назву – Поліцейська. Таким чином, зазначив Бабич, можна увічнити пам’ять поліцейських, які загинули, захищаючи Україну, в тому числі нещодавно вбитого російською ракетою командира одеського штурмового полку «Цунамі» Олександра Гостищева.

А вулицю Жуковського краєзнавець вирішив назвати ім’ям Лесі Українки, бо поетеса жила там деякий час. Але ідея видалася членам комісії найслабшою. Директор міського департаменту культури Іван Ліптуга запропонував дотримуватися логіки та також повернути вулиці історичну назву – Поштова.

А деякі члени комісії, наприклад, настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Ігуменія Серафима (Надія Шевчик) люто відстоювали ім’я Пушкіна. Священнослужниця вказала на те, що нібито проводила опитування серед своїх передплатників у «Фейсбуці», і більшість із них висловилися проти перейменування цієї вулиці.

У розпалі дискусії Серафима вигукнула, що не розуміє, навіщо «чіпати Пушкіна», якщо поки що не вирішено питання з перейменуванням Катерининської вулиці, чим мимоволі вивела дискусію на новий рівень: члени комісії справді почали обговорювати зміну назви Катерининської вулиці.

Іван Ліптуга намагався охолодити пристрасті колег, заявивши, що взагалі виступає проти перейменувань у центрі міста, оскільки це нібито «порушує охоронний статус ЮНЕСКО». Але його опоненти парирували, що навпаки хочуть повернути цим вулицям їхні споконвічні топоніми.

У результаті всім стало відомо, що прийняти відразу такі доленосні рішення все одно не вдасться і вирішили винести ці обговорення на окреме засідання, дата якого зараз невідома.

«Швидше за все, членам комісії доведеться обговорювати їх ще не один раз», – вважає «Думська».

Як повідомлялося раніше, 28 березня 2024 року історико-топонімічна комісія погодила нові імена для проспекту Гагаріна, Червоного скверу та ще 8 вулиць.

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Фото: Культурометр