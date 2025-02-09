Про неприємний інцидент розповіла директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Як стало відомо, нещодавно жінка звернулася в офіс якоїсь організації, де їй пообіцяли надати угоду про медичне обслуговування в відомій одеській клініці.

«З її слів, працівник офісу відмовилась пускати її у пустий офіс, після словесної суперечки вдарила її в груди. Жінка впала, їй придавили груди КОЛІНОМ, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові. Людина втікала звідти настільки швидко, наскільки їй дозволяв вік», – написала у себе в Facebook чиновниця.

За словами Буйневич (яка посилається на слова потерпілої), коли літня жінка прийшла на роботу, їй стало зле. Їй викликали швидку, лікарі якої передали необхідну інформацію в поліцію.

Однак незабаром ситуація почала розгортатися проти матері загиблого військового. Спочатку якісь «благодійники» обманом намагалися випитати особисті дані потерпілої у самої голови департаменту освіти, нібито бажаючи «тихо і без реклами» їй допомогти. Випитавши її телефон, жінці почали дзвонити з пропозиціями «зам’яти справу», а потім почали погрожувати їй та морально принижувати. Словом, ситуацію намагаються обіграти так, що жінка (яка, до речі, після загибелі сина перенесла інсульт) нібито сама напала на працівницю офісу, вдарила її ногою в живіт і, до того ж, облила якоюсь хімічною рідиною.

В результаті мати загиблого захисника опинилася на межі повторного інсульту. І Буйневич у свою чергу наполегливо закликала тих, хто організував її травлю, припинити такі дії.

«Дійсно, у всіх деталях цієї справи розберуться, вірю в це, правоохоронці. Я пишу цей пост не для того, щоб звинуватити. Я вірю колезі, та й логіка, фізика, анатомія на її стороні. Але я не стверджую, хто винен. Я передаю її слова. А зараз просто ПРОШУ! Людина на межі повторного інсульту… Залиште її в спокої. Вона не одна… Якщо вона образила якось працівника, щось ще зробила, я вибачаюся за неї. Тільки не чіпайте, от прикладіть всі зусилля, щоб її не турбував ніхто. Прошу. Мені абсолютно до лампочки політичні ігри, це моя колега, це мати, їй погано, будь ласка, допоможіть мені не втратити її. Вона нам потрібна», – пише чиновниця.

Ситуацію прокоментував і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він запевнив, що жорстоко побитій жінці буде надана вся необхідна медична та психологічна допомога.

«Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні повинні понести заслужене покарання», – написав Труханов.

У поліції інцидент поки не коментують. «Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій.

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