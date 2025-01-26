«Сломали ребра и пробили легкое»

Шокирующую историю журналистка рассказала накануне на своей странице в Facebook.

«Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город и, хотя у него все документы о том, что я, его мать и его жена инвалиды 2 группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото легкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга», – пишет журналистка.

Позже издание «Думская», ссылаясь на рассказ Виктории Колтуновой, изложило подробности произошедшего.

Сообщается, что это случилось 23 января на улице Филатова, где трое человек (по всей видимости, представители ТЦК) затащили Максима Колтунова в автобус и начали бить.

При этом 51-летний мужчина, кроме прочего, является опекуном своих жены и матери (Виктория и ее невестка являются инвалидами второй группы) и сам болеет астмой.

«Повезли его на Заньковецкую, где приемный пункт. Один из них вышел, а когда вернулся – автобус развернулся и поехал в райотдел. Максим обрадовался, он думал, сейчас в полиции он покажет, что в Дії, в Резерве все документы есть, что у него на руках инвалиды. Но повезли его в Суворовский военкомат. Сначала эти мужики ему говорят, «Слышь ты, или звони маме, чтобы деньги привезла, или идешь туда в военкомат». Он говорит, что у моей мамы нет денег. И его отвели в Суворовский военкомат. В этом военкомате уже посмотрели в Резерве+. И говорят, он нам не нужен, у него там куча инвалидов, еще астма. И ноги поломанные. Выкиньте его на улицу», – цитирует издание Викторию Колтунову.

После этого мужчину вывезли за город. По дороге его били до потери сознания, а после выкинули прямо на дороге.

Сейчас сын журналистки находится в больнице. У него сломаны три ребра, проколото легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Ему сделали операцию, в понедельник предстоит еще одна.

По словам Колтуновой, она обращалась в полицию, но ее заявление не приняли. Но правоохранители якобы сообщили ей, что к похищению причастны сотрудники Болградского ТЦК.

«Потом позвонили из этого ТЦК и сказали, ой, вы извините. Вы извините. Мы немножко перегнули палку. Но мы извиняемся», – рассказала Виктория.

Похищение сына одесской журналистки: что говорят в ТЦК

И лишь сегодня, 26 января, ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

По информации ведомства, по факту якобы похищения и избиения Максима Колтунова сейчас осуществляется служебная проверка.

«Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей. Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП окажет всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента. Мы категорически осуждаем любые проявления насилия или поведение, унижающее человеческое достоинство. Для нас это одна из важнейших ценностей, которой должны придерживаться все без исключения», – говорится в сообщении.

При этом в ТЦК напомнили, что «каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона», а любые случаи нарушения этих принципов влекут за собой ответственность, и заверили, что принимают «все необходимые меры» для предотвращения подобных инцидентов.

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