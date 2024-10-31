Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы молодая девушка сломала нос прохожей (фото)

В центре Одессы молодая девушка сломала нос прохожей (фото)

В центре Одессы к 23-летней девушке на улице подбежала незнакомка и неожиданно ударила кулаком в лицо, после чего ушла. Пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел около 15 часов 29 октября на улице Преображенской.

Сама пострадавшая поделилась этой историей в соцсетях. По словам девушки, она гуляла с подругой, когда проходящая мимо девушка в наушниках неожиданно нанесла ей удар кулаком в лицо. В результате — у нее сломан нос.

избили девушку

Пострадавшая девушка сообщила о происшествии в полицию. Правоохранители разыскали нападавшую неподалеку от места совершения правонарушения. Ею оказалась 19-летняя одесситка.

Читайте также: В Одессе девушка забросала яйцами памятник Пушкину (видео)

«Какие именно телесные повреждения были получены потерпевшей и их степень тяжести будут устанавливать судебно-медицинские эксперты. Мотивы правонарушения и полные обстоятельства происшествия будут устанавливать дознаватели», — говорят в полиции.

По данному факту полицейские открыли производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua