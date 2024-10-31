В центре Одессы молодая девушка сломала нос прохожей (фото)

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел около 15 часов 29 октября на улице Преображенской.

Сама пострадавшая поделилась этой историей в соцсетях. По словам девушки, она гуляла с подругой, когда проходящая мимо девушка в наушниках неожиданно нанесла ей удар кулаком в лицо. В результате — у нее сломан нос.

Пострадавшая девушка сообщила о происшествии в полицию. Правоохранители разыскали нападавшую неподалеку от места совершения правонарушения. Ею оказалась 19-летняя одесситка.

«Какие именно телесные повреждения были получены потерпевшей и их степень тяжести будут устанавливать судебно-медицинские эксперты. Мотивы правонарушения и полные обстоятельства происшествия будут устанавливать дознаватели», — говорят в полиции.

По данному факту полицейские открыли производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.