В Национальной полиции начато расследование по факту причинения телесных повреждений средней тяжести по статье 122 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на издание Интент.

Напомним, Виктория Колтунова, которой сейчас 79 лет, обвиняет представителей ТЦК в похищении и избиении своего сына больного астмой. Кроме прочего, он является опекуном своих жены и матери (Виктория и ее невестка являются инвалидами второй группы).

23 января на улице Филатова трое человек затащили Максима Колтунова в автобус и начали бить.

По словам писательницы, “били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив что он умер”.

Мужчине сломали три ребра, у него пробито легкое, кровоизлияние в легкие, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Пострадавшему сделали операцию, но неудачно еще одну запланировали на сегодня, 27 января.



По словам Колтуновой, она обратилась в полицию, где ей сообщили, что к похищению причастны сотрудники Болградского ТЦК.

В самом ТЦК уже сообщил о создании комиссии для проведения служебной проверки из-за заявления писательницы и журналистки Виктории Колтуновой об избиении ее сына.

В воскресенье, 26 января, в одесских Телеграм-каналах распространили видео, где на автостанции Привоз произошел конфликт между пассажирами и полицейскими, после чего был задержан водитель рейсового автобуса.