В Одессе пьяный мужчина жестоко избил девушку на троллейбусной остановке

Снятое очевидцами видео избиения опубликовали сегодня местные Телеграм-каналы.

На видео представлено, что сначала в троллейбусе мужчина напал на женщину-кондуктора, обвинив ее в оскорблении своей супруги, которая, по его словам, «освобождала Изюм».

За кондуктора вступилась пассажирка троллейбуса. Началась словесная перепалка. А после того, как девушка вышла на улицу и попыталась вызвать полицию, неадекват начал таскать ее за волосы и бить руками и ногами.

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В соцсетях сообщали, что нападавший является сотрудником охранной фирмы «Самсон».

«Уже в отделении полиции за ним приезжали «братки» с целью похитить товарища, позже приехало его руководство и хотело замять конфликт с помощью денег и обещаниями личной расправы с сотрудником», – пишут в соцсетях очевидцы.

Тем не менее, согласно официальному заявлению «Самсон Групп-06», в самой фирме от нападавшего открестились и призвали «не распространять ложную информацию и не манипулировать слухами из соцсетей».

Инцидент прокомментировали в областном управлении полиции. По информации пресс-службы ведомства, инцидент имел место еще 17 июля на улице Успенской. Правоохранителям сообщил о случившемся очевидец.

Полицейские установили, что нападавший – 38-летний гражданин соседней страны, проживающий в Одессе – во время поездки в троллейбусе начал ссору с якобы оскорбившей его жену кондукторшей. Конфликт между ними заметила 30-летняя одесситка, которая в то время ехала мимо троллейбуса на авто.

«Женщина припарковала свой автомобиль и пошла на помощь сотруднице общественного транспорта. Злоумышленник переключил свое внимание на нее и стал бить руками и ногами, держа потерпевшую за волосы. Его действия прекратили прибывшие по вызову полицейские. Нарушителя увезли в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», – сообщили в полиции.

Экспертиза на алкоголь показала, что мужчина был пьян. В его крови обнаружили 1,22 промилле спиртного.

По факту избиения начато уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение». В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, какие именно телесные повреждения правонарушитель нанес потерпевшей и их степень тяжести.

После получения экспертного заключения будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Ему может грозить либо штраф до 850 гривен, либо общественные или исправительные работы.

Ранее в Одессе группа лиц жестоко расправились с мужчиной, «отомстив» ему за прежние обиды: его жестоко избили до смерти.

Фото иллюстративное