В Одессе горел экипаж морской академии

Спасатели ликвидировали пожар в техническом помещении на территории Одесской национальной морской академии.

В воскресение 3 октября в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса по улице Маловского, 10 произошло возгорание здания, находящегося на территории морской академии.

Потушили быстро

По прибытию, оперативно было установлено возгорание на первом этаже 5-этажного здания технического назначения ОНМА, где произошло короткое замыкание электрокабелей с последующим горением.

Уже в 16 часов 39 минут пожар локализовали, и в 16 часов 53 минуты ликвидировали на общей площади 15 м².

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

От ГСЧС привлекалось 11 единиц пожарно-спасательной техники и 36 пожарных.

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