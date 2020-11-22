В Одессе горело общежитие юридической академии

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, горели домашние вещи и мебель в комнате на 4-м этаже 7-этажного здания общежития. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Для локализации и полной ликвидации возгорания спасателям понадобилось несколько минут.

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС эвакуировали с верхних этажей двух человек по автолестнице. Еще 15 человек вывели из здания.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, вечером 1 ноября в Одессе горела квартира на 25-м этаже жилого дома в ЖК «Альтаир».

Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области