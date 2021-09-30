На Одесчине подростки подожгли дом многодетного отца: односельчане помогают, чем могут (фото)

Жители села Новоселовка Саратского района Одесской области по мере сил помогают своему односельчанину – многодетному отцу, ставшему жертвой злой «забавы» двух школьников, которые сожгли его дом.

Поджог забавы ради и вдовец с 5 детьми

Инцидент произошел несколько дней назад. Как выяснили правоохранители, 9-ти и 13-летние школьники, решив развлечься, разбили окно в доме, где в тот момент никого не было, проникли в помещение, а затем подожгли диван и занавески.

Полицейские рассказали, что в это время 36-летний хозяин дома находился в больнице вместе с самым младшим, четырехмесячным, ребенком.

Отметим, что мужчина – вдовец и сам воспитывает пятерых детей. Их мамы не стало 16 сентября. В момент пожара старшие дети – 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от 2 до 8 лет были у родственников.

Пожар заметили соседи и сначала попытались бороться с огнем самостоятельно, но окончательно ликвидировать возгорание удалось лишь спасателям.

«Я был с ребенком в больнице, лежали на койке. В воскресенье только вернулись. Сгорело все: диван, телевизоры. В доме все в саже»,

– говорит глава семейства Вадим Колесник.

Соседи приносят вещи и мебель

При этом зла на поджигателей мужчина не держит. По его словам, за последние два месяца в его жизни случилось столько бед, что уже привык.

«Столько всего навалилось в последнее время. Такое бывает только в сериале»,

– грустно констатирует Вадим.

Сейчас мужчина живет в уцелевшей летней кухне, а его дети – у родственников. А односельчане помогают кто чем может, приносят вещи и мебель. Мужчина хочет сделать в доме ремонт и забрать детей к себе.

По факту умышленного поджога в полиции открыли производство. Но поскольку поджигатели – несовершеннолетние, за содеянное ими придется отвечать их родителям.

И это не единственный инцидент с подростками в Одесской области

Ранее мы рассказывали об еще одном инциденте с участием подростков: в селе Прилиманском под Одессой группа школьников разгромила арендованный дом ради просмотров в TikTok.

А в селе Иванчанка на Одесчине 12-летний школьник поджег местный храм, а после просил прощения, стоя на коленях.

Фото пресс-службы Нацполиции в Одесской области и УСИ