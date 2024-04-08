В Одессе переименуют улицу Леси Украинки: по какой причине и как ее назовут

Сейчас имя Леси Украинки в Одессе носит одна из улиц Пересыпского района. Она небольшая и узкая, тянется от частного сектора в районе Молодой Гвардии к высотной застройке поселка Котовского.

Кстати, раньше различные общественные деятели и представители культуры критиковали городское власти Одессы, за то, что именем знаменитой украинской писательницы, которая, к тому же, не раз бывала в городе, назвали такую малоизвестную улицу на окраине.

И вот, сейчас городские власти уступили давлению и решили переименовать улицу Жуковского, расположенную в историческом центре Одессы, в улицу Леси Украинки. При этом встал вопрос, что делать с прежней улицей, которая носила имя писательницы?

И, надо сказать, историко-топонимическая комиссия при Одесском городском совете, нашла элегантное решение. Там предложили назвать улицу в честь Олены Пчилки. Это тоже известная украинская писательница, к тому же мать Леси Украинки. Хотя в комиссии, комментируя свое предложение подчеркнули, что в первую очередь ориентировались на то, что Олена Пчилка внесла большой вклад в развитие украинскости, была известным общественным деятелем, а на кровное родство писательниц.

Кто такая Олена Пчилка

Елена Пчилка (настоящее имя Ольга Петровна Косач) родилась 29 июня 1849 года в городе Гадяч Полтавской области. Она была украинской писательницей, меценаткой, переводчицей, этнографом, фольклористкой, публицисткой и общественным деятелем. Елена Пчилка внесла значительный вклад в развитие украинской культуры и литературы. Ее произведения наполнены патриотизмом и любовью к родной земле. Она также была матерью известной украинской поэтессы Леси Украинки.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе переименуют Екатерининскую площадь и улицы Бунина, Жуковского и Екатерининскую