На Одесщине полицейский на джипе дважды переехал женщину и оставил умирать (видео)

В Белгород-Днестровском задержан полицейский, который дважды переехал женщину-пешехода джипом и оставил на скамейке. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Подробности вчерашнего происшествия рассказали в Государственном бюро расследований.

Правоохранитель, выезжая задним ходом от дома, переехал пожилую женщину. На видео видно, что водитель не остановил автомобиль при столкновении и продолжил движение.

Вместе с женой он перенес пострадавшую на скамью под подъездом. Пара вызвала скорую помощь, но, не дождавшись медиков, мужчина уехал.

Позже место происшествия покинула и его супруга.

Пострадавшая скончалась в больнице.

Правоохранитель задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Женщина, которая также служит в полиции, отстранена от должности, дается оценка правомерности ее действий.

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