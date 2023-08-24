В Одессе полицейский стрелял в соседа: подробности

На Жолио Кюри, 64 произошел конфликт, во время которого кинолог полиции выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Пострадавший получил ранения живота и грудной клетки.

Руководство Главного управления Национальной полиции в Одесской области назначило служебное расследование по инциденту, который произошел 22 августа.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на время его проведения правоохранителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Что рассказали в полиции

По версии полиции, когда полицейский шел по улице к нему начал придираться “малознакомый” пьяный мужчина.

“На почве давнего конфликта гражданин спровоцировал конфликтную ситуацию, начал приставать к правоохранителю и применять к нему физическую силу.

С целью самозащиты полицейский получил надлежащее устройство для отстрела резиновых шаров и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, два из которых попали в его туловище. Даже после этого тот продолжил избивать полицейского”, — рассказали в полиции.

На место происшествия вызвали медиков и полицию.

Участников конфликта проверили на алкоголь – стрелок был трезв, а в организме пострадавшего обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Сотрудники ТУ ДБР начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а ГУНП в Одесской области – служебное расследование.

Версия пострадавшей стороны

Жена пострадавшего рассказала свою версию произошедшего.

Сосед, у которого, по словам женщины, есть справка о психическом расстройстве и разрешение на оружие, открыл стрельбу прямо возле детской площадки.

На место происшествия приехала его сестра — работник прокуратуры и подключила все свои связи.

“Человека стрелявшего в моего мужа никто не задержал, его сестра привезла в райотдел где через две минуты его благополучно отпустили домой, он сейчас у себя дома и даже гуляет по улице”. — говорит женщина.

По словам жены пострадавшего, сосед и раньше вел себя неадекватно: неоднократно угрожал расправой детям, резал ножом мяч, которым играли дети, угрожал прокалывать колеса в машине.

Женщина считает, что полиция пытается замять инцидент.

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