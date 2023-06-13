В Одесской области полицейский избил мужчину и угрожал убийством: детали (видео)

Служебное расследование в отношении полицейского из Измаила, избившего мужчину в селе Долинское Ренийской городской громады, начали правоохранительные органы. Об этом сообщил общественный активист Демьян Ганул в своем телеграмм-канале.
Инцидент произошел 5 июня 2023 года, когда во время оформления административного протокола о вождении в нетрезвом виде жителя Ренийской громады. Узнали о нем в Главном управлении полиции Одесской области 12 июня во время мониторинга социальных сетей.
В работу полицейских начал вмешиваться односельчанин правонарушителя, недовольный тем, что его знакомого привлекают к ответственности. После неоднократных требований инспектора прекратить такое поведение, на которое мужчина не реагировал, произошел конфликт.
Тем временем на видео слышно, как полицейский сначала угрожает мужчине и сказал: «Как собаку застрелю, будешь вот там в поле валяться», а потом начинает бить его. На возмущение находившихся рядом людей и вопрос за что он применил физическую силу, правоохранитель отвечает, что он полицейский и имеет на это право.
В Главном управлении Нацполиции в Одесской области заявили, что самого инспектора и его напарника, не попытавшегося остановить коллегу и не сообщившего руководству об инциденте, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
После завершения служебного расследования материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.
Напомним, что в Одессе полицейский ограбил автозаправку на Таирова.
Відео: Демьян Ганул