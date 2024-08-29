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Десятая годовщина Иловайского котла: как «зеленый коридор» стал смертельной ловушкой

Десятая годовщина Иловайского котла: как «зеленый коридор» стал смертельной ловушкой

Сегодня 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск. Это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости. Несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу.

Бои за Иловайск, известные также как Иловайский котел — боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в ходе войны на востоке Украины в августе 2014 года. В течение нескольких дней продолжались ожесточенные бои, которые закончились расстрелом украинских военных россией.

Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и доверять им нельзя.

Бои за Иловайск: хронология событий

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка и в 12 км от трассы Н-21 – это главная артерия, которая соединяет Луганск с Донецком. Также город был важным железнодорожным узлом. Взяв под огневой контроль вышеупомянутую трассу Н-21 и выйдя на северные окраины Макеевки, украинские воины взяли бы в кольцо пророссийских боевиков в Донецке. Это позволило бы отрезать террористов от снабжения – у них закончились патроны, снаряды и горючее. Поэтому, на первый взгляд, Иловайск был ключом к победе украинской армии на Донбассе и неминуемого поражения врага.

Большую часть города украинские воины взяли 18-19 августа. Москва не захотела мириться с поражением и отправила на Донбасс в Иловайск 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года 3,5 тысячи российских солдат, 60 танков и столько же орудий пересекли украинско-российскую границу. Как свидетельствуют материалы следствия, российские военные были одеты как украинские подразделения, что запрещено Женевской конвенцией.

Наши воины попали в плотное кольцо врага, который имел значительное численное преимущество. В «котле» оказались батальоны «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь» и «Миротворец», «Шахтерск», а также сводная рота 93-й и 17-й бригад Вооруженных сил Украины. Без воды, еды и боеприпасов…

В Иловайском котле оказалось 1200−1300 украинских военных — включая те подразделения, которые после наступления россии были вынуждены отступить от Амвросиевки и Саур-могилы.

Вся страна мыслями была там, с нашими героями. И официальные лица до последнего уверяли, что ситуация под контролем.

«Военные, которые вышли из Иловайска, говорили, что какое-то время у них еще были шансы прорваться и с боем выйти из города. Но руководство решило договориться о гарантиях безопасности и «зеленом коридоре» для выхода наших войск. Таким образом террористы выиграли еще несколько дней. За это время россияне успели обустроить огневые позиции вдоль будущего «зеленого коридора», превращая его в «коридор смерти», – вспоминает волонтер, основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

По теме: Война, день 918-й: ВСУ строят оборону в Курской области

Пока Генштаб Украины договаривался с российским военным руководством о «зеленом коридоре», оккупанты уже готовили ловушки на пути украинских бойцов. Поэтому и затягивали переговоры. Известно, что в течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между Муженко и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил россии Богдановским.

владимир путин «призвал» так называемых «ополченцев» гарантировать украинцам безопасный выход из окружения по согласованным маршрутам. Организованные колонны украинских бойцов начали выходить так называемому «зеленому коридору» 29 августа в 8:15. И были цинично расстреляны в упор…

В огневой мешок, практически не оставивший шансов выжить, попали обе колонны, которые выходили из Иловайска через Многополье в Новокатериновку — двумя разными заранее согласованными маршрутами. Российские войска уничтожили почти всю технику как в северной колонне Булава, так и в южной колонне Ветер. Обстрел вели из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

Обещания российского диктатора, как всегда, оказались лживыми.

В эти черные дни независимой Украины погибло 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен. Это только по официальным данным. Потери вооружения и военной техники достигли суммы 300 миллионов гривен. Украинская армия понесла самые большие одновременные потери за всю историю войны на Донбассе.

Эти события показали всему миру, что против украинцев на Донбассе воюет настоящая регулярная российская армия. А еще напомнили, что путину ни за что нельзя доверять и любой компромисс с ним – это ловушка.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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