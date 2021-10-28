Новости Одессы и Одесской области

Тревожный квартал на одесской Ришельевской: сезон землетрясений и будущий дом-бутик (видео, фото)

Тревожный квартал на одесской Ришельевской: сезон землетрясений и будущий дом-бутик (видео, фото)

В одесском доме Нолле на улице Ришельевской, 45 – памятнике архитектуры, которому “повезло” находиться рядом с сегодняшними “останками” театра Ришелье и стертой с лица земли типографии Фесенко, – начался “сезон землетрясений”.

В одесском доме Нолле – сезон землетрясений

Подписаться

Об этом рассказывают сами жители дома Нолле в группе на Facebook “Спасите типографию Фесенко” (Господи, спасать уже нечего!).

Типографии Фесенко уже, как известно, нет, а проходящие по Ришельевской люди наблюдают, как рабочие сносят остатки того, что некогда было Ришельевским театром. Проще говоря, продолжаются подготовительные строительные работы для возведения нового дома.

Дом Нолле4

Дом Нолле7

И жители жилого дома Нолле все эти работы ощущают на себе:

“Сезон землетрясений на Ришельевской. Что дальше?.. На прошлой неделе застройщик работал тяжелой техникой на территории театра “Ришелье”… Дом-памятник дрожал, а мебель в квартирах подпрыгивала. И это еще не началось рытье котлована! На видео видны куски отпавшей штукатурки и лепнины, которые очень быстро убрали работники стройки”,

– сообщают они.

 

Сезон землетрясений Ришельевской. Что дальше?

На прошлой неделе застройщик работал тяжелой техникой на территории театра «Ришелье». Соседи с Ришельевской, 45, сообщают, что весь их дом-памятник дрожал, а мебель в квартирах подпрыгивала. И это еще не началось рытье котлована!

💥 На видео видны куски отпавшей штукатурки и лепнины, которые очень быстро убрали работники стройки.

О возможных последствиях для этого дома местные жители и наша инициативная группа предупреждали органы охраны еще с зимы. А после того, как застройщик снял часть крыши с театра и типографии, в доме Нолле начали появляться новые трещины. Особенно сильно это проявилось на 2-м этаже над аркой, в квартире пожилых людей. Об этом мы также писали раньше (ссылки на предыдущие посты в комментариях).

Сейчас застройщик якобы «укрепляет» дом Нолле, однако нет независимых экспертов со стороны жильцов, которые бы могли контролировать эти работы.

Представитель застройщика утверждает, что проект укрепления поменяли, но как именно никто точно не знает, т.к. документы жителям не предоставили. К тому же, трещины и падающая лепнина — это пока цветочки, ведь застройщик еще не начал всерьез рыть котлован. А это всегда вибрации и большие риски для соседних домов.

Если фундамент будет ниже глубины соседних фундаментов — добавятся грунтовые воды.

Примеров по городу много. Например, в здании-памятнике на Троицкой, 43, (зал УНИОН) в конце 2000-х стала отходить фасадная стена. Об этом тогда рассказывала в прессе наша «любимая» начальница Облуправления охраны памятников. Причиной, по её словам, стало то, что в соседнем здании владелец квартиры-офиса просто углубил подвал, сделав бетонные стены и основание. Этого уже оказалось достаточно, чтобы грунтовые воды стали воздействовать на здания по соседству.

Вы спросите: так что же, не строить здесь и вообще в центре не строить?

Наш ответ:
⁃ либо использовать максимально легкие и уместные конструкции, а также обеспечивать максимальный сброс грунтовых вод + вообще не углубляться вниз.
⁃ либо, как в случае с типографией Фесенко и театром «Ришелье, сохранять роскошные здания в центре города, которые позволяют с лихвой окупить все средства, вложенные в их ремонт.

Все решаемо, если за дело берутся люди достаточно умные, чтобы не быть до слепоты жадными.
История с типографией Фесенко и театром «Ришелье» — это прецедент. Здесь решается судьба строительных проектов в центре города. Мы обязательно придем к цивилизованному девелопменту. Вопрос, какой ценой.
_________________________

▪ Больше видео и фото будут в билижайшее время у нас на канале в ТГ
(ссылка в комментариях)

Опубликовано Спасите типографию Фесенко Вторник, 26 октября 2021 г.

Одесский дом Нолле: новые трещины и возможные последствия

Жители также предупреждают о возможных последствиях всего происходящего:

“О возможных последствиях для этого дома местные жители и наша инициативная группа предупреждали органы охраны еще с зимы. А после того, как застройщик снял часть крыши с театра и типографии, в доме Нолле начали появляться новые трещины. Особенно сильно это проявилось на втором этаже над аркой, в квартире пожилых людей… Сейчас застройщик якобы “укрепляет” дом Нолле, однако нет независимых экспертов со стороны жильцов, которые бы могли контролировать эти работы. Представитель застройщика утверждает, что проект укрепления поменяли, но как именно никто точно не знает, т.к. документы жителям не предоставили. К тому же, трещины и падающая лепнина – это пока цветочки, ведь застройщик еще не начал всерьез рыть котлован. А это всегда вибрации и большие риски для соседних домов. Если фундамент будет ниже глубины соседних фундаментов – добавятся грунтовые воды”,

– сообщают в группе “Спасите типографию Фесенко”.

Знакомьтесь: дом-бутик на месте двух одесских исторических зданий

Трещину над аркой мы, конечно, сфотографировали. Зафиксировали и то, как уходит в прошлое здание Ришельевского театра.

Дом Нолле
Дом Нолле2
Дом Нолле3
Дом Нолле5
Дом Нолле6
Дом Нолле8
Дом Нолле9

Подумать только: все началось с декабря прошлого года. Года не прошло, а квартал на Ришельевской стал “горячей точкой”. Почти год люди то выходили на митинги, то обращались во всевозможные инстанции, то перекрывали дороги… Потом принесли цветы к павшим историческим зданиям, которых, собственно, уже нет.

А что дальше? А все просто: строительная компания уже начала продажу квартир в будущем новострое. Он будет именоваться “дом-бутик” (смотрите скриншоты) на Ришельевской, 47.

Фирма предлагает поскорее прикупить будущие квартиры, потому как их всего 62. Старт продаж стартовал. Дом-бутик должен вырасти на Ришельеской уже в первом квартале 2023 года.

Дом-бутик на Ришельевской

Дом-бутик на Ришельевской2

Читайте по теме:

Фото и скриншоты автора, видео: Facebook-группа “Спасите типографию Фесенко”

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить