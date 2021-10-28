Тревожный квартал на одесской Ришельевской: сезон землетрясений и будущий дом-бутик (видео, фото)

Сезон землетрясений Ришельевской. Что дальше?

На прошлой неделе застройщик работал тяжелой техникой на территории театра «Ришелье». Соседи с Ришельевской, 45, сообщают, что весь их дом-памятник дрожал, а мебель в квартирах подпрыгивала. И это еще не началось рытье котлована!

💥 На видео видны куски отпавшей штукатурки и лепнины, которые очень быстро убрали работники стройки.

О возможных последствиях для этого дома местные жители и наша инициативная группа предупреждали органы охраны еще с зимы. А после того, как застройщик снял часть крыши с театра и типографии, в доме Нолле начали появляться новые трещины. Особенно сильно это проявилось на 2-м этаже над аркой, в квартире пожилых людей. Об этом мы также писали раньше (ссылки на предыдущие посты в комментариях).

Сейчас застройщик якобы «укрепляет» дом Нолле, однако нет независимых экспертов со стороны жильцов, которые бы могли контролировать эти работы.

Представитель застройщика утверждает, что проект укрепления поменяли, но как именно никто точно не знает, т.к. документы жителям не предоставили. К тому же, трещины и падающая лепнина — это пока цветочки, ведь застройщик еще не начал всерьез рыть котлован. А это всегда вибрации и большие риски для соседних домов.

Если фундамент будет ниже глубины соседних фундаментов — добавятся грунтовые воды.

Примеров по городу много. Например, в здании-памятнике на Троицкой, 43, (зал УНИОН) в конце 2000-х стала отходить фасадная стена. Об этом тогда рассказывала в прессе наша «любимая» начальница Облуправления охраны памятников. Причиной, по её словам, стало то, что в соседнем здании владелец квартиры-офиса просто углубил подвал, сделав бетонные стены и основание. Этого уже оказалось достаточно, чтобы грунтовые воды стали воздействовать на здания по соседству.

Вы спросите: так что же, не строить здесь и вообще в центре не строить?

Наш ответ:

⁃ либо использовать максимально легкие и уместные конструкции, а также обеспечивать максимальный сброс грунтовых вод + вообще не углубляться вниз.

⁃ либо, как в случае с типографией Фесенко и театром «Ришелье, сохранять роскошные здания в центре города, которые позволяют с лихвой окупить все средства, вложенные в их ремонт.

Все решаемо, если за дело берутся люди достаточно умные, чтобы не быть до слепоты жадными.

История с типографией Фесенко и театром «Ришелье» — это прецедент. Здесь решается судьба строительных проектов в центре города. Мы обязательно придем к цивилизованному девелопменту. Вопрос, какой ценой.

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▪ Больше видео и фото будут в билижайшее время у нас на канале в ТГ

(ссылка в комментариях)

Опубликовано Спасите типографию Фесенко Вторник, 26 октября 2021 г.