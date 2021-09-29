В зеленой зоне на Балковской в Одессе может появиться 12-этажный ЖК

В Одессе прямо посреди зеленой зоны на улице Балковской, 55, рядом с Курсантской лестницей может появиться 12-этажный жилой комплекс.

Такие данные приводит Единая государственная электронная система в сфере строительства.

Что хотят построить на Балковской?

Согласно проекту, на склоне со стороны Балковской будет возведен ЖК на 158 квартир общей площадью более 26 тыс. квадратных метров с многоуровневым паркингом.

Разрешение на строительство выдала 10 сентября, Государственная архитектурно-строительная инспекция как раз незадолго до своего расформирования. Заказчиком указано частное предприятие «Пантсат», генеральный подрядчик — компания «Мартен груп».

Стоит отметить, что два земельных участка общей площадью почти 2 га находятся в аренде с 2008 года, а градостроительные условия и ограничения на застройку муниципальный департамент архитектуры выдал 3 сентября 2019 года.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд снял арест с земли на месте скандальной стройки на Лидерсовском бульваре. Раньше на этом месте находились теннисные корты, но в прошлом году началось строительство нового жилого комплекса.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о начале ремонта Курсантской лестницы.

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Фото Телеграм-канала «Одесса как она есть»