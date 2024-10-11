В центре Одессы появятся новые патрули: что будут охранять

По словам мэра, последние провокации, такие как попытка сторонницы путина вывесить флаг россии на Европейской площади, вызвали беспокойство местных властей. Труханов подчеркнул, что подобные инциденты больше не должны повторяться. С этой целью на Европейской площади будет восстановлен вечерний мобильный пост Муниципальной стражи. Он считает, что постоянное присутствие патрулей поможет избежать подобных конфликтов в будущем.

Кроме того, в последнее время Одесса попадает в центр внимания из-за нескольких громких скандалов. В конце сентября в городе состоялась акция против сноса имперских памятников.

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