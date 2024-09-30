В Одессе протестуют против сноса памятника Пушкину

На акции побывали журналисты «Одесской жизни».

Участники акции выступали за сохранение старых названий и против демонтажа памятников российским деятелям культуры, называя их частью истории Одессы. по их мнению история Одессы держится на людях, память о которых хотят уничтожить.

«Уничтожая память, мы уничтожаем Одессу», — говорит один из участников акции одесский журналист Леонид Штекель.

«Репрессии против Пушкина, Бабеля, Паустовского, Ильфа, Петрова, Высоцкого — это преступление перед историей Одессы», — написано на его плакате.

Организаторы митинга отметили, что уже написали петиции в ОВА и ЮНЕСКО.

На место проведения акции также прибыли сторонники переименований. Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром на Приморском бульваре прошла акция-перфоманс, во время которой активисты накрыли бюст Пушкина розовым пакетом.

Напомним, сразу 19 памятников и памятных знаков, среди которых два Пушкина, Бабель и Высоцкий, должны быть демонтированы согласно распоряжению ОВА от 26 июля 2024 года.

Это распоряжение должны реализовать органы местного самоуправления. Одесский городской совет на заседании исполкома озвучил протокол, по которому процедура демонтажа может растянуться на длительное время.