У центрі Одеси з’являться нові патрулі: що будуть охороняти

В Одесі вирішили повернути патрулі Муніципальної варти на центральні площі міста після серії провокацій, що відбулися останнім часом. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов.
За словами мера, останні провокації, такі як спроба прихильниці путіна вивісити прапор росії на Європейській площі, викликали занепокоєння місцевої влади. Труханов підкреслив, що подібні інциденти більше не мають повторюватися. З цією метою на Європейській площі буде відновлено вечірній мобільний пост Муніципальної варти. Він вважає, що постійна присутність патрулів допоможе уникнути подібних конфліктів у майбутньому.
Крім того, останнім часом Одеса потрапляє у центр уваги через кілька гучних скандалів. Наприкінці вересня у місті відбулася акція проти знесення імперських пам’ятників.
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