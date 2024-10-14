Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы появится пост муниципальной стражи

В центре Одессы появится пост муниципальной стражи

Власти Одессы отреагировали на недавние провокации в центре города и приняли решение установить мобильный пост муниципальной стражи на Европейской площади.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, это будет вечерний мобильный пост муниципальной охраны.

«Хочу подчеркнуть, что в нашем городе не будет провокаций, и мы в силах обеспечить это», — отметил мэр.

Как сообщала «Одесская жизнь», эта неделя отметилась и провокационными событиями на Европейской площади в центре Одессы. Так, вечером 7 октября на постамент, где раньше был установлен памятник российской императрице Екатерине ІІ, забралась женщина и стала прикреплять к нему российский триколор, а также выражалась в поддержку страны-агрессора. Одесситку задержали полицейские и сейчас с ней работают следователи.

А 9 октября около полуночи на этом же месте мужчина поджег сине-желтые флажки и выкрикивал непонятные фразы возле большого знамени. Правонарушителем оказался 23-летний житель Одессы. По его словам, он поджег флажки в память о павших защитниках, потому что таким образом «молился за мир в Украине».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что одессит мобилизовался, чтобы корректировать удары рашистов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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