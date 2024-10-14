Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси з’явиться пост муніципальної варти

У центрі Одеси з’явиться пост муніципальної варти

Влада Одеси відреагувала на нещодавні провокації в центрі міста й ухвалила рішення встановити мобільний пост муніципальної варти на Європейській площі.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, це буде вечірній мобільний пост муніципальної охорони.

«Хочу підкреслити, що в нашому місті не буде провокацій, і ми в силах забезпечити це», – зазначив мер.

Як повідомляло «Одесская жизнь», цей тиждень відзначився і провокаційними подіями на Європейській площі в центрі Одеси. Так, увечері 7 жовтня на постамент, де раніше було встановлено пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, залізла жінка і почала прикріплювати до нього російський триколор, а також висловлювалася на підтримку країни-агресора. Одеситку затримали поліцейські і зараз з нею працюють слідчі.

А 9 жовтня близько опівночі на цьому ж місці чоловік підпалив синьо-жовті прапорці та вигукував незрозумілі фрази біля великого стяга. Правопорушником виявився 23-річний житель Одеси. За його словами, він підпалив прапорці в пам’ять про полеглих захисників, бо таким чином «молився за мир в Україні».

Раніше «Одесская жизнь» розповідала, що одесит мобілізувався, щоб коригувати удари рашистів.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk