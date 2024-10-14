У центрі Одеси з’явиться пост муніципальної варти

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, це буде вечірній мобільний пост муніципальної охорони.

«Хочу підкреслити, що в нашому місті не буде провокацій, і ми в силах забезпечити це», – зазначив мер.

Як повідомляло «Одесская жизнь», цей тиждень відзначився і провокаційними подіями на Європейській площі в центрі Одеси. Так, увечері 7 жовтня на постамент, де раніше було встановлено пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, залізла жінка і почала прикріплювати до нього російський триколор, а також висловлювалася на підтримку країни-агресора. Одеситку затримали поліцейські і зараз з нею працюють слідчі.

А 9 жовтня близько опівночі на цьому ж місці чоловік підпалив синьо-жовті прапорці та вигукував незрозумілі фрази біля великого стяга. Правопорушником виявився 23-річний житель Одеси. За його словами, він підпалив прапорці в пам’ять про полеглих захисників, бо таким чином «молився за мир в Україні».

Раніше «Одесская жизнь» розповідала, що одесит мобілізувався, щоб коригувати удари рашистів.