Одессит мобилизовался, чтобы корректировать удары рашистов

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала одессита через Telegram-каналы, где он искал легкий заработок. Сначала агенту поручили выполнить «тестовое задание», а в августе этого года, по указанию куратора из рф, он поступил на службу в одну из воинских частей ВСУ.

«Крот» должен был передать врагу координаты учебных центров и пунктов постоянной дислокации сил ПВО. Оккупанты хотели нанести удар в то время, когда там будет больше украинских военных. Сам шпион в момент атаки планировал скрыться за пределами воинской части.

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Предателя задержали, когда он готовился отправить куратору секретные координаты. Во время обыска у него был найден мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Ранее в Одессе задержали агента российских спецслужб, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой «Лють».