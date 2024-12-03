Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы отремонтируют «дом с костылями»

В центре Одессы отремонтируют «дом с костылями»

Фасад одного из одесских памятников архитектуры — Доходного дома Эдуардса, разваливается прямо на глазах. Мэрия намерена провести срочные противоаварийные работы, чтобы остановить разрушение.

Доходный дом Эдуардса расположен в самом центре Одессы, в переулке Александра Ройтбурда (ранее — Ляпуновых). Из-за своего печального состояния он получил и другое имя — дом с костылями. Потому что без балок, которые поддерживают сейчас фасад, тот угрожает просто рухнуть.

О проведении тендера на работы, призванные спасти дом, стало известно из тендерной документации, опубликованной на сайте «Прозорро».

Заказчиком ремонта выступил департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

Стоимость противоаварийных работ на фасадном флигеле оценили в 20,6 миллиона гривен.

тендер

Тендерные предложения будут принимать до 7 декабря. А 9 декабря проведут акцион, на котором выберут подрядчика.

На выполнение работ победитель торгов будет иметь время до 31 декабря 2025 года.

Напомним, «немедленные стабилизационные мероприятия»в аварийном доме N12 начались еще в феврале 2023 года. Тогда же мы рассказывали об истории этого дома.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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