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Одесскому дому «с ушами» исполняется 20 лет

Одесскому дому «с ушами» исполняется 20 лет

Этот дом в переулке Топольского, 4а – один из современных. И очень необычных. Он не успел, как какое-нибудь «из ряда вон» историческое здание в Одессе обзавестись своими легендами. А вот народных названий за два десятка лет получил множество.

Одесский дом сошел со страниц романа-фэнтези?

Тихий небольшой переулок Топольского может похвастаться многим. В том числе – и домом, который появился (точнее, был реконструирован) в 2003 году. Вы только вглядитесь в эти изломанные формы, эти зеркальные элементы – и, вероятно, даже сами придумаете ему какое-нибудь название! Дом словно сошел со страниц романа-фэнтези!

Одесский "дом с ушами"

Здание в народе именуется: домом «с ушками» (ушами), домом с «локаторами», «домиком Чебурашки», «бесформенным», «фантастик»…

Это только те названия, что я знаю. Вероятно, на самом деле, у дома гораздо больше «имен».

Из истории одесского дома-ушастика

В этом году исполняется ровно 20 лет, как фасад здания был реконструирован для офиса компании Instroy.

Архитектурная фотобаза PhotoBuildings дает нам справку: само здание в переулке Топольского было построено в 1929-1930-х годах.

Реконструировано в 2003 году (архитекторы Н.Чепелев, М.Подковская). При этом реконструировалась только часть здания. Так и получилась наша «многоименная» одесская необычность.

"Дом с ушами" есть в Одессе

Кстати, вся эта «необычность» по стилю именуется «деконструктивизм».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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