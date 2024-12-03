У центрі Одеси відремонтують «будинок із милицями»

Прибутковий будинок Едуардса розташований у самому центрі Одеси, у провулку Олександра Ройтбурда (раніше – Ляпунових). Через свій сумний стан він отримав й інше ім’я – будинок із милицями. Бо без балок, які підтримують зараз фасад, той загрожує просто завалитися.
Про проведення тендера на роботи, покликані врятувати будинок, стало відомо з тендерної документації, опублікованої на сайті «Прозорро».
Замовником ремонту виступив департамент міського господарства Одеської міської ради.
Вартість протиаварійних робіт на фасадному флігелі оцінили в 20,6 мільйона гривень.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 7 грудня. А 9 грудня проведуть акціон, на якому оберуть підрядника.
На виконання робіт переможець торгів матиме час до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, «негайні стабілізаційні заходи» в аварійному будинку N12 розпочалися ще в лютому 2023 року. Тоді ж ми розповідали про історію цього будинку.
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