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У центрі Одеси відремонтують «будинок із милицями»

У центрі Одеси відремонтують «будинок із милицями»

Прибутковий будинок Едуардса розташований у самому центрі Одеси, у провулку Олександра Ройтбурда (раніше – Ляпунових). Через свій сумний стан він отримав й інше ім’я – будинок із милицями. Бо без балок, які підтримують зараз фасад, той загрожує просто завалитися.

Про проведення тендера на роботи, покликані врятувати будинок, стало відомо з тендерної документації, опублікованої на сайті «Прозорро».

Замовником ремонту виступив департамент міського господарства Одеської міської ради.

Вартість протиаварійних робіт на фасадному флігелі оцінили в 20,6 мільйона гривень.

тендер

Тендерні пропозиції прийматимуть до 7 грудня. А 9 грудня проведуть акціон, на якому оберуть підрядника.

На виконання робіт переможець торгів матиме час до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, «негайні стабілізаційні заходи» в аварійному будинку N12 розпочалися ще в лютому 2023 року. Тоді ж ми розповідали про історію цього будинку.

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