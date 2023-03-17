Одесский дом с колоннами: тревожно-путаный старожил (фоторепортаж)

Мимо этого старейшего одесского дома люди обычно пробегают, торопясь за покупками на Новый базар. А если не на рынок, то просто по бурлящей Торговой — той самой улице, которая так оправдывает свое название в любые времена. Между тем, дом исторический, еще и памятник архитектуры. С ним почему-то всегда тревожно. К тому же, именно с этими старыми-старыми торговыми рядами вечно происходит путаница.

Какой же адрес у одесского памятника архитектуры?

Путаница касается адреса здания. Номера дома на фасаде не указан, к тому же здесь в последние годы постоянно меняется назначение торговой точки на первом этаже. То мясной магазин, как это было еще совсем недавно, сейчас ломбард (да, еще один в целом множестве на Торговой!) с продажей ювелирных изделий и техники. Еще и пункт вторсырья имеется.

Номер дома числится в разных источниках то под номером 35, то 37, то 39. Находится это здание на углу Торговой и Нежинской. Благодаря Архитектурной базе PhotoBuildings выясняем, что это старейшее здание с колоннами числится под номером 39 по ул. Торговой (угол ул. Нежинская, 35).

Строил здание архитектор Фраполли как торговые ряды в 1810 году. Позже оно перестраивалось в 1830-х. В 1893 году его снова перестраивали — уже как доходный дом М. Гайновской.

Важное дополнение от Архитектурной базы PhotoBuildings:

«Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения № 511-Од под названием «Дом торговый» (годы постройки: 1810-е, арх. Ф.Фраполли; перестройка: 1833, арх. Козлов И. С.)».

Отметим: из списка памятников архитектуры здание не было исключено, как это происходило со многими другими историческими одесскими зданиями.

Одесский дом-старожил: ядовитые колонны, старинная черепица и обрушившиеся части карниза

И что же с нашим старейшим памятником? С ним часто бывает тревожно и грустно во всех смыслах. За последние годы здание часто попадало в скандалы местного значения. А именно: то колонны выкрасили в такой ядовитый цвет, что это стало топ-новостью в свое время.

Но это еще так-сяк. Сейчас цвет колонн — более-менее, чего не скажешь о состоянии самих колонн. К тому же, здание потихоньку обрушалось. Не так давно (перед самой войной) там обрушились части карниза.

Зато у здания имеется более-менее новая (2017 года) крыша. Помнится тогда же возникло что-то вроде скандала на тему, что вот, мол, снимают с нашего старичка историческую черепицу (с клеймом!), она бьется и валяется ненужной кучей на асфальте…

Что сегодня? Стоит поднять голову — и сразу видно, что несчастный памятник грозит обрушениями и дальше.

Впрочем, можно и голову не поднимать. Дом серьезно нуждается не только в фасадных работах, чтобы придать ему более-менее «нормальный» вид, но и в крепком ремонте-реставрации. Проще говоря — заботе.

Все-таки достояние наше, старейший почтенный дом. Все-таки памятник архитектуры. К счастью, не исключенный из реестра. Впрочем, как мы видим, дело вовсе не в реестре…

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Фото Марии Котовой