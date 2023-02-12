Новости Одессы и Одесской области

В Одессе будут спасать уникальный исторический дом в переулке Ляпунова

В Одессе будут спасать уникальный исторический дом в переулке Ляпунова

Дом под номером 12 в переулке Ляпунова окружен оградительной лентой. Здесь начинаются работы по спасению еще одного одесского раритета, который просто вопит о спасении.

Исторический дом в переулке Ляпунова надо срочно спасать

Этот дом — жилой. И на фасаде, и со стороны двора тут и там мелькают «маячки». Трещины малые и огромные, сколы, осколки лепнины и старинные двери, которые тоже словно просят о помощи. А снаружи — покосившиеся балконы, дранка, которая торчит из-под следов штукатурки…

«Одесская жизнь» сообщала, что с 13 февраля проезд в переулке Ляпунова будет перекрыт. Причина — дом под номером 12 собираются спасать.

Как значится официально, этот жилой дом ожидают «неотложные стабилизационные меры по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома».

Глядя на памятник архитектуры (см. фото), сразу становится ясно: он и в самом деле нуждается в этих самых неотложных стабилизационных мерах.

О том, что дом пребывает в ужасающем состоянии, его жители жаловались уже давно. Более того, в ноябре 2021 года в департаменте городского хозяйства объявили тендер на создание проектно-сметной документации по восстановлению здания. К работам собирались приступить через полгода. Но началась война…

История уникального одесского дома

Ну а теперь — о самом историческом достоянии, которое собираются спасать.

На его фасаде — охранная табличка с данными о здании. Отметим — данными, которые не соответствуют действительности. Никакой это не «доходный дом Эдуардса». Дом Эдуардса и в самом деле находится в переулке Ляпунова, но под номером 3, а не 12. Кстати, не так давно на доме номер 3 появилась памятная табличка в честь скульптора Бориса Эдуардса.

Архитектурная фотобаза PhotoBuildings указывает, что дом номер 12 по переулку Ляпунова был построен в 1909 году как доходный дом Анны  Козынец. Дом построен в стиле модерн.

Ну а о самом атмосферном одесском переулке Ляпунова — читайте в нашем довоенном материале: Одесский переулок Ляпунова — без единого указателя, но с «великими вопросами жизни.

Фото Марии Котовой

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Помещения Одесской филармонии вернули государству
    Помещения Одесской филармонии вернули государству

    Суд при вмешательстве прокуратуры вернул в коммунальную собственность помещение Одесской областной филармонии.
    Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Фасад одесского военкомата хотят отремонтировать за 14 миллионов
    Фасад одесского военкомата хотят отремонтировать за 14 миллионов

    В Одессе выделили более 14 миллионов гривен на капитальный ремонт фасада здания Суворовского территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного по адресу: ул. Линейная, 17а.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ламинат или паркетная доска?
    Ламинат или паркетная доска?

    Идеальный пол должен сочетать удобство в использовании и впечатляющий внешний вид. Однако очевидна также цена, которая часто может повлиять на наш выбор.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесса — в ЮНЕСКО: что это значит и какие ограничения наложены на город
    Одесса — в ЮНЕСКО: что это значит и какие ограничения наложены на город

    Исторический центр Одессы спустя 14 лет наконец-то внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Включение в этот почетный перечень стало «щитом безопасности» для нашего города. Мир признал уникальную ценность Одессы и готов защитить «жемчужину и моря» от угрозы уничтожения рашистами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что такое евроремонт квартир
    Что такое евроремонт квартир

    Понятие «евроремонт» появилось в нашей стране в 90-х годах и означало ремонт помещений с использованием качественных заграничных материалов и новейших технологий. Со временем слово настолько плотно вошло в наш обиход, что первоначальное значение этого понятия утратилось и уже любой ремонт, в котором делается немного больше, чем просто переклеиваются  обои, получил приставку «евро». Так каким стандартам должен отвечать евроремонт?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить