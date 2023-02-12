В Одессе будут спасать уникальный исторический дом в переулке Ляпунова

Дом под номером 12 в переулке Ляпунова окружен оградительной лентой. Здесь начинаются работы по спасению еще одного одесского раритета, который просто вопит о спасении.

Исторический дом в переулке Ляпунова надо срочно спасать

Этот дом — жилой. И на фасаде, и со стороны двора тут и там мелькают «маячки». Трещины малые и огромные, сколы, осколки лепнины и старинные двери, которые тоже словно просят о помощи. А снаружи — покосившиеся балконы, дранка, которая торчит из-под следов штукатурки…

«Одесская жизнь» сообщала, что с 13 февраля проезд в переулке Ляпунова будет перекрыт. Причина — дом под номером 12 собираются спасать.

Как значится официально, этот жилой дом ожидают «неотложные стабилизационные меры по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома».

Глядя на памятник архитектуры (см. фото), сразу становится ясно: он и в самом деле нуждается в этих самых неотложных стабилизационных мерах.

О том, что дом пребывает в ужасающем состоянии, его жители жаловались уже давно. Более того, в ноябре 2021 года в департаменте городского хозяйства объявили тендер на создание проектно-сметной документации по восстановлению здания. К работам собирались приступить через полгода. Но началась война…

История уникального одесского дома

Ну а теперь — о самом историческом достоянии, которое собираются спасать.

На его фасаде — охранная табличка с данными о здании. Отметим — данными, которые не соответствуют действительности. Никакой это не «доходный дом Эдуардса». Дом Эдуардса и в самом деле находится в переулке Ляпунова, но под номером 3, а не 12. Кстати, не так давно на доме номер 3 появилась памятная табличка в честь скульптора Бориса Эдуардса.

Архитектурная фотобаза PhotoBuildings указывает, что дом номер 12 по переулку Ляпунова был построен в 1909 году как доходный дом Анны Козынец. Дом построен в стиле модерн.

Ну а о самом атмосферном одесском переулке Ляпунова — читайте в нашем довоенном материале: Одесский переулок Ляпунова — без единого указателя, но с «великими вопросами жизни.

Фото Марии Котовой