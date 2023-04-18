Исторический дом в переулке Ляпунова: как идет ремонт? (фоторепортаж)

Исторический дом под номером двенадцать в переулке Ляпунова не узнать: практически весь его первый этаж (со стороны улицы) теперь «пестрит» новыми подпорками. Что дальше?

Состояние жилого дома в переулке Ляпунова угрожающее

Напомним, переулок Ляпунова был перекрыт еще в феврале этого года. Причина – угрожающее состояние жилого дома №12.

Тогда же «Одесская жизнь» рассказывала, что и на фасаде, и со стороны двора на доме мелькают «маячки». Ситуация та еще: трещины малые и огромные, сколы, осколки лепнины и старинные двери, которые тоже словно просят о помощи. А снаружи – покосившиеся балконы, дранка, которая торчит из-под следов нанесенной некогда штукатурки…

В связи с этим было принято решение принять «неотложные стабилизационные меры по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома».

Переулок Ляпунова, 12: как сегодня выглядит исторический дом?

На сегодняшний день, как видите на фото, ситуация такова: часть дома – в «подпорках», бетонные блоки с обеих сторон предупреждают о запрете проезда по этому участку переулка.

Все работы проведены на уровне первого этажа дома №12. Выше можно голову не поднимать. Тут ситуация пока ничем не отличается от той, какую мы застали в феврале.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», дом с аварийным фасадом будут спасать и далее. Причина та же: «стабилизационные мероприятия по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля» несчастного дома…

В связи с этим проезд по переулку Ляпунова в пределах дома №12 до 1 июня 2023 года будет закрыт.

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