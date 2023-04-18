Новости Одессы и Одесской области

Исторический дом в переулке Ляпунова: как идет ремонт? (фоторепортаж)

Исторический дом в переулке Ляпунова: как идет ремонт? (фоторепортаж)

Исторический дом под номером двенадцать в переулке Ляпунова не узнать: практически весь его первый этаж (со стороны улицы) теперь «пестрит» новыми подпорками. Что дальше?

Состояние жилого дома в переулке Ляпунова угрожающее

Напомним, переулок Ляпунова был перекрыт еще в феврале этого года. Причина – угрожающее состояние жилого дома №12.

Тогда же «Одесская жизнь» рассказывала, что и на фасаде, и со стороны двора на доме мелькают «маячки». Ситуация та еще: трещины малые и огромные, сколы, осколки лепнины и старинные двери, которые тоже словно просят о помощи. А снаружи – покосившиеся балконы, дранка, которая торчит из-под следов нанесенной некогда штукатурки…

Аварийный одесский дом будут ремонтировать
Дом в переулке Ляпунова в Одессе
Одесский дом №12 в переулке Ляпунова
Одесса, переулок Ляпунова, дом №12

В связи с этим было принято решение принять «неотложные стабилизационные меры по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома».

Переулок Ляпунова, 12: как сегодня выглядит исторический дом?

На сегодняшний день, как видите на фото, ситуация такова: часть дома – в «подпорках», бетонные блоки с обеих сторон предупреждают о запрете проезда по этому участку переулка.

Все работы проведены на уровне первого этажа дома №12. Выше можно голову не поднимать. Тут ситуация пока ничем не отличается от той, какую мы застали в феврале.

Исторический одесский дом в аварийном состоянии
Одесса, переулок Ляпунова, аварийный дом
переулок Ляпунова в Одессе закрыт
Аварийный дом в Одессе

Как уже сообщала «Одесская жизнь», дом с аварийным фасадом будут спасать и далее. Причина та же: «стабилизационные мероприятия по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля» несчастного дома…

В связи с этим проезд по переулку Ляпунова в пределах дома №12 до 1 июня 2023 года будет закрыт.

Читайте также:

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить