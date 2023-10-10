В Одессе голосуют за новые названия 34 улиц: какие предложены варианты

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Рекомендацию по переименованию предоставила историко-топонимическая комиссия горсовета. Опрос проводится с 10 по 31 октября.

На веб-портале «Социально активный гражданин» можно проголосовать за или против предложенного нового названия улицы или переулка.

Участие в опросе могут принять совершеннолетние люди, место жительства которых зарегистрировано в Одессе.

Вот полный список объектов со старыми и предлагаемыми новыми названиями:

Пересыпский район

Генерала Бочарова вулиця — Владислава Бувалкіна вулиця

Дем’янова вулиця — Грушева вулиця

Державіна провулок — Квантовий провулок

Миколи Гефта вулиця — Ганса Германа вулиця

Мічуріна площа — Волова площа

Приморский район

Слєпньова вулиця — Донорська вулиця

Хаджибейский район

Амурська вулиця — Острозька вулиця

Амурський 1-й провулок — Кам’янецький провулок

Амурський 2-й провулок — Глухівський провулок

Амурський 3-й провулок — Волинський провулок

Амурський 4-й провулок — Кременецький провулок

Ангарська вулиця — Буджацька вулиця

Бородінська вулиця — Героїв Зміїного вулиця

Бородінський провулок — Кінбурнський провулок

Братська вулиця — Вінницька вулиця

Волоколамська вулиця — Батуринська вулиця

Дежньова провулок — Миргородський провулок

Єрмака провулок — Охтирський провулок

Казанська вулиця — Ізмаїльська вулиця

Качалова вулиця — Симфонічна вулиця

Леонова вулиця — Олешківська вулиця

Марата 1-й провулок — Сливовий провулок

Марата 2-й провулок — Чорничний провулок

Марата вулиця — Фруктова вулиця

Метрополітенівський провулок — Флейтовий провулок

Пестеля провулок — Цукровий провулок

Пржевальського провулок — Стрийський провулок

Пугачова вулиця — Персикова вулиця

Радищева провулок — Прилуцький провулок

Самарська вулиця — Обліпихова вулиця

Степана Разіна вулиця — Малинова вулиця

Стєклова вулиця — Томатна вулиця

Трудових резервів вулиця — Олександра Білостінного вулиця

Яблочкіної провулок — Альтовий провулок.

Окончательное решение за депутатами Одесского городского совета.

Напомним, что в Одессе продолжается процесс присвоения улицам новых названий вместо тех, что связаны с колониальной политикой российской империи и сменившего ее советского тоталитарного режима.

С инициативой назвать известные улицы в Одессе в честь погибших героев российско-украинской войны выступили активисты и общественные организации. Речь о таких названиях как Жуковского, Бочарова, Петрова, Черняховского, Посмитного и Говорова.

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