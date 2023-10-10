В Одессе голосуют за новые названия 34 улиц: какие предложены варианты

Опрос о переименовании 34 улиц и переулков проходит в Одессе. Голосовать можно до 31 октября. Объекты топонимики расположены в трех районах города.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Рекомендацию по переименованию предоставила историко-топонимическая комиссия горсовета. Опрос проводится с 10 по 31 октября.
На веб-портале «Социально активный гражданин» можно проголосовать за или против предложенного нового названия улицы или переулка.
Участие в опросе могут принять совершеннолетние люди, место жительства которых зарегистрировано в Одессе.
Вот полный список объектов со старыми и предлагаемыми новыми названиями:
Пересыпский район
- Генерала Бочарова вулиця — Владислава Бувалкіна вулиця
- Дем’янова вулиця — Грушева вулиця
- Державіна провулок — Квантовий провулок
- Миколи Гефта вулиця — Ганса Германа вулиця
- Мічуріна площа — Волова площа
Приморский район
- Слєпньова вулиця — Донорська вулиця
Хаджибейский район
- Амурська вулиця — Острозька вулиця
- Амурський 1-й провулок — Кам’янецький провулок
- Амурський 2-й провулок — Глухівський провулок
- Амурський 3-й провулок — Волинський провулок
- Амурський 4-й провулок — Кременецький провулок
- Ангарська вулиця — Буджацька вулиця
- Бородінська вулиця — Героїв Зміїного вулиця
- Бородінський провулок — Кінбурнський провулок
- Братська вулиця — Вінницька вулиця
- Волоколамська вулиця — Батуринська вулиця
- Дежньова провулок — Миргородський провулок
- Єрмака провулок — Охтирський провулок
- Казанська вулиця — Ізмаїльська вулиця
- Качалова вулиця — Симфонічна вулиця
- Леонова вулиця — Олешківська вулиця
- Марата 1-й провулок — Сливовий провулок
- Марата 2-й провулок — Чорничний провулок
- Марата вулиця — Фруктова вулиця
- Метрополітенівський провулок — Флейтовий провулок
- Пестеля провулок — Цукровий провулок
- Пржевальського провулок — Стрийський провулок
- Пугачова вулиця — Персикова вулиця
- Радищева провулок — Прилуцький провулок
- Самарська вулиця — Обліпихова вулиця
- Степана Разіна вулиця — Малинова вулиця
- Стєклова вулиця — Томатна вулиця
- Трудових резервів вулиця — Олександра Білостінного вулиця
- Яблочкіної провулок — Альтовий провулок.
Окончательное решение за депутатами Одесского городского совета.
Напомним, что в Одессе продолжается процесс присвоения улицам новых названий вместо тех, что связаны с колониальной политикой российской империи и сменившего ее советского тоталитарного режима.
С инициативой назвать известные улицы в Одессе в честь погибших героев российско-украинской войны выступили активисты и общественные организации. Речь о таких названиях как Жуковского, Бочарова, Петрова, Черняховского, Посмитного и Говорова.
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