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В Одессе голосуют за новые названия 34 улиц: какие предложены варианты

В Одессе голосуют за новые названия 34 улиц: какие предложены варианты

Опрос о переименовании 34 улиц и переулков проходит в Одессе. Голосовать можно до 31 октября. Объекты топонимики расположены в трех районах города.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Рекомендацию по переименованию предоставила историко-топонимическая комиссия горсовета. Опрос проводится с 10 по 31 октября. 

На веб-портале «Социально активный гражданин» можно проголосовать за или против предложенного нового названия улицы или переулка.

Участие в опросе могут принять совершеннолетние люди, место жительства которых зарегистрировано в Одессе.

Вот полный список объектов со старыми и предлагаемыми новыми названиями:

Пересыпский район

  • Генерала Бочарова вулиця — Владислава Бувалкіна вулиця
  • Дем’янова вулиця — Грушева вулиця
  • Державіна провулок — Квантовий провулок
  • Миколи Гефта вулиця — Ганса Германа  вулиця
  • Мічуріна площа — Волова площа

Приморский район

  • Слєпньова вулиця — Донорська вулиця

Хаджибейский район

  • Амурська вулиця — Острозька вулиця
  • Амурський 1-й провулок — Кам’янецький провулок
  • Амурський 2-й провулок — Глухівський провулок
  • Амурський 3-й провулок — Волинський провулок
  • Амурський 4-й провулок — Кременецький провулок
  • Ангарська вулиця — Буджацька вулиця
  • Бородінська вулиця — Героїв Зміїного вулиця
  • Бородінський провулок — Кінбурнський провулок
  • Братська вулиця — Вінницька  вулиця
  • Волоколамська  вулиця — Батуринська вулиця
  • Дежньова провулок — Миргородський провулок
  • Єрмака провулок — Охтирський провулок
  • Казанська вулиця — Ізмаїльська  вулиця
  • Качалова вулиця — Симфонічна вулиця
  • Леонова вулиця — Олешківська вулиця
  • Марата 1-й провулок — Сливовий провулок
  • Марата 2-й провулок — Чорничний провулок
  • Марата вулиця — Фруктова вулиця
  • Метрополітенівський провулок — Флейтовий провулок
  • Пестеля провулок — Цукровий провулок
  • Пржевальського провулок — Стрийський провулок
  • Пугачова вулиця — Персикова вулиця
  • Радищева провулок — Прилуцький провулок
  • Самарська вулиця — Обліпихова вулиця
  • Степана Разіна вулиця — Малинова вулиця
  • Стєклова вулиця — Томатна вулиця
  • Трудових резервів вулиця — Олександра Білостінного вулиця
  • Яблочкіної провулок — Альтовий провулок.

Окончательное решение за депутатами Одесского городского совета.

Напомним, что в Одессе продолжается процесс присвоения улицам новых названий вместо тех, что связаны с колониальной политикой российской империи и сменившего ее советского тоталитарного режима.

С инициативой назвать известные улицы в Одессе в честь погибших героев российско-украинской войны выступили активисты и общественные организации. Речь о таких названиях как Жуковского, Бочарова, Петрова, Черняховского, Посмитного и Говорова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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