Вулицю на селищі Котовського можуть назвати на честь Героя України: розпочалось голосування

В Одесі проходить опитування про перейменування вулиць та провулків, запропоноване історико-топонімічною комісією міської ради. У списку 34 об’єкти топоніміки у трьох районах міста. Голосувати можна до 31 жовтня.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Рекомендацію щодо перейменування надала історико-топонімічна комісія міськради. Опитування проводиться з 10 до 31 жовтня.
На веб-порталі “Соціально активний громадянин” можна проголосувати за або проти запропонованої нової назви вулиці або провулку.
Участь в опитуванні можуть брати повнолітні люди, місце проживання яких зареєстроване в Одесі.
Ось повний список об’єктів зі старими та пропонованими новими назвами:
Пересипський район
- Генерала Бочарова вулиця — Владислава Бувалкіна вулиця
- Дем’янова вулиця — Грушева вулиця
- Державіна провулок — Квантовий провулок
- Миколи Гефта вулиця — Ганса Германа вулиця
- Мічуріна площа — Волова площа
Приморський район
- Слєпньова вулиця — Донорська вулиця
Хаджибейський район
- Амурська вулиця — Острозька вулиця
- Амурський 1-й провулок — Кам’янецький провулок
- Амурський 2-й провулок — Глухівський провулок
- Амурський 3-й провулок — Волинський провулок
- Амурський 4-й провулок — Кременецький провулок
- Ангарська вулиця — Буджацька вулиця
- Бородінська вулиця — Героїв Зміїного вулиця
- Бородінський провулок — Кінбурнський провулок
- Братська вулиця — Вінницька вулиця
- Волоколамська вулиця — Батуринська вулиця
- Дежньова провулок — Миргородський провулок
- Єрмака провулок — Охтирський провулок
- Казанська вулиця — Ізмаїльська вулиця
- Качалова вулиця — Симфонічна вулиця
- Леонова вулиця — Олешківська вулиця
- Марата 1-й провулок — Сливовий провулок
- Марата 2-й провулок — Чорничний провулок
- Марата вулиця — Фруктова вулиця
- Метрополітенівський провулок — Флейтовий провулок
- Пестеля провулок — Цукровий провулок
- Пржевальського провулок — Стрийський провулок
- Пугачова вулиця — Персикова вулиця
- Радищева провулок — Прилуцький провулок
- Самарська вулиця — Обліпихова вулиця
- Степана Разіна вулиця — Малинова вулиця
- Стєклова вулиця — Томатна вулиця
- Трудових резервів вулиця — Олександра Білостінного вулиця
- Яблочкіної провулок — Альтовий провулок.
Остаточне рішення за депутатами Одеської міської ради.
Нагадаємо, що в Одесі триває процес присвоєння вулицям нових назв замість тих, що пов’язані з колоніальною політикою російської імперії і радянського тоталітарного режиму, що змінив її.
З ініціативою назвати відомі вулиці в Одесі на честь загиблих героїв російсько-української війни виступили активісти та громадські організації. Мова про такі назви як Жуковського, Бочарова, Петрова, Черняховського, Посмітного та Говорова.
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