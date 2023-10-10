Вулицю на селищі Котовського можуть назвати на честь Героя України: розпочалось голосування

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Рекомендацію щодо перейменування надала історико-топонімічна комісія міськради. Опитування проводиться з 10 до 31 жовтня.

На веб-порталі “Соціально активний громадянин” можна проголосувати за або проти запропонованої нової назви вулиці або провулку.

Участь в опитуванні можуть брати повнолітні люди, місце проживання яких зареєстроване в Одесі.

Ось повний список об’єктів зі старими та пропонованими новими назвами:

Пересипський район

Генерала Бочарова вулиця — Владислава Бувалкіна вулиця

Дем’янова вулиця — Грушева вулиця

Державіна провулок — Квантовий провулок

Миколи Гефта вулиця — Ганса Германа вулиця

Мічуріна площа — Волова площа

Приморський район

Слєпньова вулиця — Донорська вулиця

Хаджибейський район

Амурська вулиця — Острозька вулиця

Амурський 1-й провулок — Кам’янецький провулок

Амурський 2-й провулок — Глухівський провулок

Амурський 3-й провулок — Волинський провулок

Амурський 4-й провулок — Кременецький провулок

Ангарська вулиця — Буджацька вулиця

Бородінська вулиця — Героїв Зміїного вулиця

Бородінський провулок — Кінбурнський провулок

Братська вулиця — Вінницька вулиця

Волоколамська вулиця — Батуринська вулиця

Дежньова провулок — Миргородський провулок

Єрмака провулок — Охтирський провулок

Казанська вулиця — Ізмаїльська вулиця

Качалова вулиця — Симфонічна вулиця

Леонова вулиця — Олешківська вулиця

Марата 1-й провулок — Сливовий провулок

Марата 2-й провулок — Чорничний провулок

Марата вулиця — Фруктова вулиця

Метрополітенівський провулок — Флейтовий провулок

Пестеля провулок — Цукровий провулок

Пржевальського провулок — Стрийський провулок

Пугачова вулиця — Персикова вулиця

Радищева провулок — Прилуцький провулок

Самарська вулиця — Обліпихова вулиця

Степана Разіна вулиця — Малинова вулиця

Стєклова вулиця — Томатна вулиця

Трудових резервів вулиця — Олександра Білостінного вулиця

Яблочкіної провулок — Альтовий провулок.

Остаточне рішення за депутатами Одеської міської ради.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес присвоєння вулицям нових назв замість тих, що пов’язані з колоніальною політикою російської імперії і радянського тоталітарного режиму, що змінив її.

З ініціативою назвати відомі вулиці в Одесі на честь загиблих героїв російсько-української війни виступили активісти та громадські організації. Мова про такі назви як Жуковського, Бочарова, Петрова, Черняховського, Посмітного та Говорова.

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