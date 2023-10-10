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Вулицю на селищі Котовського можуть назвати на честь Героя України: розпочалось голосування

Вулицю на селищі Котовського можуть назвати на честь Героя України: розпочалось голосування

В Одесі проходить опитування про перейменування вулиць та провулків, запропоноване історико-топонімічною комісією міської ради. У списку 34 об’єкти топоніміки у трьох районах міста. Голосувати можна до 31 жовтня.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Рекомендацію щодо перейменування надала історико-топонімічна комісія міськради. Опитування проводиться з 10 до 31 жовтня.

На веб-порталі “Соціально активний громадянин” можна проголосувати за або проти запропонованої нової назви вулиці або провулку.

Участь в опитуванні можуть брати повнолітні люди, місце проживання яких зареєстроване в Одесі.
Ось повний список об’єктів зі старими та пропонованими новими назвами:

Пересипський район

  • Генерала Бочарова вулиця — Владислава Бувалкіна вулиця
  • Дем’янова вулиця — Грушева вулиця
  • Державіна провулок — Квантовий провулок
  • Миколи Гефта вулиця — Ганса Германа  вулиця
  • Мічуріна площа — Волова площа

Приморський   район

  • Слєпньова вулиця — Донорська вулиця

Хаджибейський район

  • Амурська вулиця — Острозька вулиця
  • Амурський 1-й провулок — Кам’янецький провулок
  • Амурський 2-й провулок — Глухівський провулок
  • Амурський 3-й провулок — Волинський провулок
  • Амурський 4-й провулок — Кременецький провулок
  • Ангарська вулиця — Буджацька вулиця
  • Бородінська вулиця — Героїв Зміїного вулиця
  • Бородінський провулок — Кінбурнський провулок
  • Братська вулиця — Вінницька  вулиця
  • Волоколамська  вулиця — Батуринська вулиця
  • Дежньова провулок — Миргородський провулок
  • Єрмака провулок — Охтирський провулок
  • Казанська вулиця — Ізмаїльська  вулиця
  • Качалова вулиця — Симфонічна вулиця
  • Леонова вулиця — Олешківська вулиця
  • Марата 1-й провулок — Сливовий провулок
  • Марата 2-й провулок — Чорничний провулок
  • Марата вулиця — Фруктова вулиця
  • Метрополітенівський провулок — Флейтовий провулок
  • Пестеля провулок — Цукровий провулок
  • Пржевальського провулок — Стрийський провулок
  • Пугачова вулиця — Персикова вулиця
  • Радищева провулок — Прилуцький провулок
  • Самарська вулиця — Обліпихова вулиця
  • Степана Разіна вулиця — Малинова вулиця
  • Стєклова вулиця — Томатна вулиця
  • Трудових резервів вулиця — Олександра Білостінного вулиця
  • Яблочкіної провулок — Альтовий провулок.

Остаточне рішення за депутатами Одеської міської ради.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес присвоєння вулицям нових назв замість тих, що пов’язані з колоніальною політикою російської імперії і радянського тоталітарного режиму, що змінив її.

З ініціативою назвати відомі вулиці в Одесі на честь загиблих героїв російсько-української війни виступили активісти та громадські організації. Мова про такі назви як Жуковського, Бочарова, Петрова, Черняховського, Посмітного та Говорова.

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