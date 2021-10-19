Об этом изданию Аvianews сообщил руководитель лоукостера Евгений Хайнацкий.

Что даст пересадочный узел пассажирам

Расписание Bees Airline построено таким образом, что внутренний рейс Киев-Одесса стыкуется с международными рейсами Bees Airline из Одессы в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу в обоих направлениях.

Причем полеты будет выполнять один и тот же самолет. Это означает, что пассажиры не опоздают с одного рейса на другой даже если тот задержится. Самолет без них не улетит.

Как будет работать авиахаб?

Впрочем, покидать салон самолета пассажирам все же придется.

Нужно помнить, что во время пересадки из салона нужно забирать все вещи с собой. Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль, и все, что останется на борту, будет убрано.

— рассказал директор авиакомпании.

Так же и места могут поменяться, если только пассажир заранее не купил билеты на оба рейса с одним и тем же местом.

В настоящее врем перевозчик ведет переговоры с администрацией одесского аэропорта о том, чтобы упростить пассажирам, которые следуют с пересадкой, прохождение всех формальных процедур.

Когда переговоры завершатся, перевозчик начнет продавать единые билеты из Киева в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу и обратно, но с пересадкой в Одессе.

Что касается багажа, сдавать его надо будет лишь единожды. Получать и сдавать снова в Одессе не придется.

Так как в Одессе нет зоны для транзитных пассажиров, клиенту авиакомпании сначала придется выйти в общий зал, потом пройти в зону контроля на следующий рейс.

Как все работает сейчас?

В настоящее время Bees Airline билеты будут продаваться как пересадочные, и оформляться как отдельные документы для проезда.

Пока пассажиру придется регистрироваться дважды: в Киеве и Одессе. Но даже сейчас багаж можно сдавать всего один раз, и получать уже по месту прибытия. Надо только сказать об этом при регистрации в первой точке маршрута.

Источник: Avianews.com

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из Одессы в Киев начнет летать еще один лоукостер. А также появятся бюджетные рейсы в Чехию, Грузию и Азербайджан.

Еще мы рассказывали, как преобразится одесский аэропорт в ближайший год.

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