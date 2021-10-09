В аэропорту Одессы встретили миллионного пассажира

Пассажиропоток международного аэропорта Одесса в 2021 году уже превысил миллион человек.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сегодня мы встретили миллионного пассажира. Им стал пассажир рейса FR6925 от Ryanair, прибывший в 9:32 из Берлина. Спасибо нашим пассажирам, партнерам-авиакомпаниям и сотрудникам! Это наше общее достижение,

— сказано в сообщении пресс-службы.

Как встретили миллионного пассажира в Одесском аэропорту

«Юбилейный» самолет встретили водным салютом, а самого пассажира — небольшой церемонией с подарками и фотосессией.

Как сообщает «Пассажирский транспорт», представители аэропорта выразили благодарность своим пассажирам, партнерам-авиакомпаниям и сотрудникам, отметив, что это их общее достижение.

Аэропорт «Одесса» на 4 месте по пассажиропотоку

В целом, по текущим итогам 2021 года, международный аэропорт Одесса занимает четвертое место в Украине по пассажиропотоку. И данные текущего года демонстрируют, что показатели 2020 и даже 2019 годов могут быть существенно превышены.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как преобразится в ближайший год Одесский аэропорт.

А также о том, что международный аэропорт «Одесса» признали лучшим региональным в Украине.

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