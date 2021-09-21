Новости Одессы и Одесской области

Новый украинский лоукостер начнет летать из Одессы в Чехию, Грузию и Азербайджан

Новый украинский лоукостер начнет летать из Одессы в Чехию, Грузию и Азербайджан

Авиакомпания Bees Airline открывает рейсы из международного аэропорта «Одесса» в азербайджанский город Гянджа, столицу Чехии Прагу и столицу Грузии Тбилиси.

Подписаться

В Прагу можно будет улететь с 21 октября. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 2 200 грн в одну сторону.

Первый рейс в Гянджу запланирован на 1 ноября. Самолеты будут летать туда раз в неделю по понедельникам. Цены начинаются от 2 600 грн в один конец.

В Тбилиси лоукостер начнет совершать рейсы с 22 октября. Воздушные суда будут летать в столицу Грузии по пятницам. Билеты стоят от 1 700 грн в одну сторону.

Bees Airline имеет права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 направлениям в зимний период.

Новую авиакомпанию вывел на рынок бывший гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий, которому принадлежит 10% компании. 90% Bees Airline– у Сергея Смирного, который вместе с Сергеем Буртиным владеет агрокомпанией «Континент». Буртину принадлежит туроператор Tez Tour Ukraine. Флот включает четыре 189‑местных Boeing 737‑800 2009–2010 годов выпуска. В планах запуск грузового направления и развитие внутриукраинских рейсов.

Источник: avianews.com

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как преобразится Одесский аэропорт в ближайший год

Читайте также: К 30-летию Независимости: возле одесского аэропорта установят флагшток с мега-флагом

Одесский аэропорт организует забег по новой «взлетке»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить