Авиакомпания Bees Airline открывает рейсы из международного аэропорта «Одесса» в азербайджанский город Гянджа, столицу Чехии Прагу и столицу Грузии Тбилиси.

В Прагу можно будет улететь с 21 октября. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 2 200 грн в одну сторону.

Первый рейс в Гянджу запланирован на 1 ноября. Самолеты будут летать туда раз в неделю по понедельникам. Цены начинаются от 2 600 грн в один конец.

В Тбилиси лоукостер начнет совершать рейсы с 22 октября. Воздушные суда будут летать в столицу Грузии по пятницам. Билеты стоят от 1 700 грн в одну сторону.

Bees Airline имеет права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 направлениям в зимний период.

Новую авиакомпанию вывел на рынок бывший гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий, которому принадлежит 10% компании. 90% Bees Airline– у Сергея Смирного, который вместе с Сергеем Буртиным владеет агрокомпанией «Континент». Буртину принадлежит туроператор Tez Tour Ukraine. Флот включает четыре 189‑местных Boeing 737‑800 2009–2010 годов выпуска. В планах запуск грузового направления и развитие внутриукраинских рейсов.

Источник: avianews.com

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